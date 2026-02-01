酷澎5年轉移逾2.5兆韓元至美國總部 引爆避稅疑雲

酷澎南韓法人轉移鉅額資金到美國，引發避稅疑雲。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓聯合通訊社（韓聯社）對電商平台「酷澎」（Coupang）審計報告的分析結果顯示，酷澎南韓法人在2024年向美國轉移的資金超過9000億韓元（約196億台幣），不僅高於當年留在南韓的凈利潤，更比2020年成長逾5倍。

數據顯示，酷澎在過去5年間以「向特殊關聯方支付費用」的方式，向美國總部Coupang Inc等關聯企業轉移的資金，累計超過2.5兆韓元。相關費用規模從2020年的1503.4億韓元，增至2024年的9390.48億韓元，5年間擴大約5倍。

光是2024年，酷澎實現銷售額41.2901兆韓元，扣除商品採購、物流營運等成本後，營業利潤約為1.2兆韓元。再扣除稅金及各類費用後，最終留在南韓的凈利僅為7849億韓元。

相較之下，當年支付給美國總部等其他特殊關聯方的費用，反而比南韓凈利高出1500億韓元以上。其中，酷澎向美國總部直屬子公司「Coupang Global LLC」支付的金額最高，達到6195億韓元。

Coupang Global LLC主要負責海外直購業務，和酷澎一樣，均由Coupang Inc全資持有。但在審計報告中，僅列示籠統的費用項目，相關勞務費或使用費是否符合獨立交易原則和公允價格，難以查核。

對此，稅務專家指出，分紅的課稅規則相對明確，但勞務費、專利使用費等項目的合理性判斷較為困難，是長期反覆引發避稅爭議的領域，尤其是在子公司與母公司之間的交易中更需要高度透明。

自去年年底起，南韓國稅廳已對酷澎啟動「轉移定價」（Transfer Pricing）調查。產業界普遍認為，酷澎「火箭式成長」的背後，存在透過壓低南韓法人的利潤、向美國總部轉移資產的結構性設計。由於資金轉移的計價依據難以從外部查核，也引發了其是否試圖同時減少韓美兩國稅負的質疑。

對此，酷澎方面並未向韓聯社做出明確回應。

值得注意的是，酷澎集團90％以上的銷售額來自南韓市場，但其控股公司Coupang Inc並未在美國開展實質性業務，僅設立於對企業極為有利的美國德拉瓦州。該州不僅不徵收法人所得稅，司法體系也對企業友好，被稱為出海企業註冊的「天堂」。

