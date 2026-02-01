2026年十大最可靠車型 外媒曝升級好選擇

如果今年打算買新車，可靠性和價格是消費者最重視的兩個因素。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕如果今年打算買新車，可靠性和價格是消費者最重視的兩個因素。但是，哪些車型最可靠呢？

根據最近《消費者報告》（Consumer Reports survey）的一項調查，gobankingrates探討2026年十款最可靠的汽車選擇，以及如果正在考慮升級車輛，為什麼它們可能很適合您。

1. Toyota Camry

豐田是市場上最可靠的品牌之一。事實上，在最近《消費者報告》的一項調查中，豐田在品牌可靠性方面名列榜首。同樣，在最近J.D. Power發布的2025年美國車輛可靠性研究中，Camry也是排名最高的中型車。

2. Toyota Prius

Prius是最可靠的插電式混合動力車之一，油耗最高可達57英里/加侖（約4.3公升/百公里）。這使其成為日常駕駛、長途通勤和遠距離旅行的理想選擇。 2026年車型目前沒有重大改款計畫。

3. Toyota Corolla

Corolla入選2026年最可靠汽車榜單並不令人意外。 2026年車型變化不大，這意味著對於那些正在尋找可靠、經濟實惠的汽車的買家來說，不會有太多意外。

4. Subaru Forester

在《消費者報告》可靠性排行榜上，下一個品牌是Subaru。Forester憑藉其可靠性和安全性，以及EyeSight駕駛輔助技術和全時四輪驅動系統，表現卓越。 2025年，Forester首次推出了混合動力版本。 2026年，也將新增一款專為冒險愛好者打造的Wilderness越野車款。

5. Subaru Impreza

由於Subaru品牌在《消費者報告》的可靠性排行榜上名列第二，Impreza也躋身前十名。Impreza掀背車比Forester小，但其全時四輪驅動系統的可靠性卻毫不遜色。

6. Lexus NX

在《消費者報告》的可靠性品牌排行榜上，Lexus則排名第三。考慮到Lexus是豐田的姊妹公司，這並不令人意外。如果您想要享受豪華駕駛體驗又不願犧牲品質，NX無疑是您的理想選擇。

7. Lexus RX

如果您需要更大的空間，LexusRX或許是您的理想之選。 RX是Lexus首款跨界SUV。 RX最近一次改款是在2023年，但其可靠性一直名列前茅。

8. Honda HR-V

本田在《消費者報告》的品牌可靠性排行榜上排名第四。儘管HR-V的上市時間不如本田的其他許多車型那麼長，但它仍然保持著相同的可靠性標準。

9. Kia Sorento Hybrid

雖然Kia品牌本身在《消費者報告》的榜單上排名第十，但Sorento混合動力車卻擁有良好的可靠性記錄。《消費者報告》的另一項研究將Sorento混合動力車列為最可靠的三排座SUV。

10. Hyundai Elantra Hybrid

Elantra混合動力車的燃油經濟性高達每加侖54英里，非常適合日常通勤。此外，它還提供可靠的保固服務，涵蓋任何異常缺陷。

