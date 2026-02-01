金價三種走勢！日本專家探討崩盤或暴衝情景 這情況最不太可能

2025年黃金價格上漲了約60.6%。美國和新興市場股票也上漲了約15%至30%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕金價還會繼續漲嗎？我們不斷聽到有關金價創下新高的新聞報導。儘管金價在2025年經歷了歷史性上漲，但許多投資者擔心最終會高估自己的投資價值。日媒報導，擁有機構投資經驗的證券分析師泉田亮介將在他的YouTube頻道「Izumidaism」上，根據專業機構發布的市場分析報告，用通俗易懂的方式講解2026年金價的三種走勢，最後得出結論，今年金價不是大漲就是大跌，不太可能保持平穩的走勢。

在預測2026年之前，先回顧一下2025年的歷史市場狀況。根據泉田引用的世界黃金協會（WGC）報告《2026年黃金展望》，2025年黃金價格上漲了約60.6%。美國和新興市場股票也上漲了約15%至30%。

在投資領域，黃金通常被視為股票的替代品。當經濟繁榮、股票上漲時，黃金價格可能會下跌；當經濟低迷、股票下跌時，黃金價格可能會上漲。

然而，2025年打破了這一理論，成為一個罕見的年份，股票和黃金都出現了顯著增長。泉田分析這個現象時說：「隨著通貨膨脹持續，現金價值下降，實體資產，包括股票和黃金，都成為了投資者的選擇。」然而，就表現（成長率）而言，黃金的表現明顯遜於股票。

2026年將會如何？儘管許多市場參與者預計市場將保持穩定，但根據世界黃金協會的報告，泉田解釋說，根據經濟趨勢，可能出現兩種極端情況：大幅上漲或大幅下跌。

首先是看漲情境。如果出現經濟衰退，金價可能進一步上漲15%至30%。如果全球經濟放緩，地緣政治風險（例如戰爭或貿易摩擦）加劇，投資者將湧向黃金這項「避險資產」。

在這種「厄運循環」情境下，世界各國央行將降低利率以支持經濟。高利率將對難以購買的黃金構成利好，金價可能再上漲15%至30%。

第二是看跌情境。如果經濟好轉且通膨回歸，金價可能下跌5%至20%。相反，如果川普政府的政策成功，經濟成長強於預期，這被稱為「通膨回升」。

當經濟繁榮、通膨上升時，各國央行將被迫提高利率。隨著資金回流至利率更高的美元，金價將進入回檔階段，下跌5%至20%。

第三是市場的共識。如果維持現狀，金價波動幅度將為「±5%」。市場平均預測（共識）認為不會出現大幅波動，金價將保持平穩（波動幅度約為±5%），但泉田認為「2026年是充滿高度不確定性的一年，因此金價不太可能在沒有任何意外的情況下保持平穩。言下之意就是，今年金價只有兩種發展，不是大漲就是大跌。

