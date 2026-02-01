華許獲提名Fed主席衝擊加密貨幣市場 比特幣從高點慘跌40％

全球最大加密貨幣比特幣２月1日一度跌破7.6萬美元，從2025年創下高峰以來已重挫約40%，並回落至美國總統川普去年4月宣布「解放日」關稅衝擊後的水準。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於投資人擔心流動性趨緊，加上美國總統川普挑選前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）為下任Fed主席，而他未來可能維持偏鷹派政策立場，全球最大加密貨幣比特幣2月1日一度跌破7.6萬美元，從2025年創下高峰以來已重挫約40%，並回落至美國總統川普去年4月宣布「解放日」關稅衝擊後的水準。

比特幣1月下跌近11%，為連續第4個月下跌，這是自2018年以來最長的連跌紀錄，當時比特幣經歷了2017年首次代幣發行（ICO）熱潮後的崩盤。這次拋售潮並非由恐慌引發，而是因為買家、動能和信心的消失。

請繼續往下閱讀...

加密貨幣做市商（ Market Maker，一個專業交易者、機構或算法交易公司，透過不斷為特定資產下達買和賣單來積極提供流動性）Wincent董事豪爾德（Paul Howard）表示：「我認為比特幣在今年不會創下歷史新高。」

比特幣現貨ETF持續下跌，顯示主流買家的信心正在減弱，許多買家在高價買入後現在都處於虧損狀態。去年數位資產基金等大型機構投資人在自身股價泡沫破裂後也減少了購買量，進一步削弱了高端市場的需求。

Kaiko的數據顯示，比特幣的市場深度（衡量可用於吸收大額交易的資金量）仍比10月的峰值低30%以上。上一次流動性下降到如此程度，是在2022年加密貨幣交易平台FTX破產之後。

除了比特幣，以太幣走勢同樣疲弱，盤中一度下跌逾10%至2200美元，而包括SOL、DOGE、SUI等加密或幣也都同步下殺。事實上，在加密資產重挫之前，全球貴金屬市場已出現劇烈修正。

分析師指出，加密貨幣和貴金屬本波修正與美國政治與貨幣政策消息密切相關。川普宣布提名華許出任下一任Fed主席，被部分市場解讀為有助於緩解外界對Fed獨立性的疑慮，推動美元走強，進而打壓貴金屬與比特幣等資產的走勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法