比髮絲還細的電腦晶片！可承受15.6噸擠壓力 壽司卷結構啟發

科學家研發出一種比頭髮絲還細的纖維電腦晶片，這種晶片能承受15.6噸的擠壓力。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕科學家研發出一種比頭髮絲還細的纖維電腦晶片，這種晶片能承受15.6噸的擠壓力，每公分纖維上整合了10萬個電晶體。

科技媒體tomshardware報導，來自上海復旦大學的研究團隊表示，他們設計的這種光纖積體電路（FIC）能夠像電腦一樣處理訊息，而且足夠耐用，可以「拉伸、扭曲，甚至編織到日常衣物中」。論文作者列舉的應用場景包括電腦介面、虛擬實境設備和智慧紡織品等領域的進步。這種前沿的FIC設計顯然受到了壽司卷結構的啟發。

請繼續往下閱讀...

近年來，柔性電子技術取得了長足進步，用於供電、感測和顯示的柔性元件已廣泛應用。然而，所謂的柔性電子裝置及其製成的穿戴式裝置通常仍包含由剛性矽晶片製造的元件，這限制了它們的應用範圍和舒適度。

復旦大學的研究團隊表示，他們研發的光纖積體電路能夠透過創造具有前所未有的微裝置密度和多模態處理能力的光纖積體電路（FIC），徹底消除電子裝置剛性的最後殘餘。根據新聞和科學論文的報導，這種纖維積體電路呈現出「多層螺旋結構」。最終製成的纖維直徑非常小，約50微米。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法