遊客到日本變成「人肉垃圾桶」外套口袋越大越好用

日本公眾垃圾桶數量不夠，有些遊客只好把垃圾藏在樹籬裡，或是把塑膠瓶或杯子放在窗台上，造成垃圾亂丟。圖為身著傳統「兜襠布」的青年參加街頭撿垃圾活動。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街日報報導，日本出現一個普遍現象，即公共垃圾桶幾乎完全缺乏，造成觀光客很大困擾，許多人找不到垃圾桶，就將垃圾塞到自己的外套口袋，而且發現口袋越大似乎越好用，有些觀光客自嘲自己變成了「人肉垃圾桶」。如果找不到垃圾桶，也可能將垃圾、塑膠瓶等偷丟到樹籬內和公眾窗台上。

米蘭達·卡斯爾貝里 （Miranda Castleberry）去年12月抵達日本後，直奔一家7-Eleven便利店，想嚐嚐上面放著香草冰淇淋的冰咖啡，這是她在社交媒體上看到其他遊客發布。她喝完飲料後，卻找不到地方丟掉塑膠杯。最後，她從優衣庫買了一件海軍藍抓絨外套，這件外套有很多「大口袋」，在接下來的三週旅行中，它成了她主要的垃圾桶。這位32歲的亞特蘭大工程師說：「我會把所有垃圾都塞進這些口袋裡」；「我以前從來沒當過人肉垃圾桶。」

幾十年來，日本一直享有世界最乾淨國家之一的美譽，儘管幾乎沒有公共垃圾桶。但大量外國遊客的湧入，去年創紀錄的4270萬人次。在一些遊客密集的地區，亂丟垃圾的現像日益增多，促使一些地方官員重新思考垃圾管理問題。

根據日本旅遊局最近的一項調查，垃圾桶短缺是遊客最常提到的問題，甚至超過了語言障礙和人潮擁擠。這讓一些人覺得這些垃圾桶反而成了值得紀念的景觀。

46歲的藝術家羅姆·薩克斯頓在耐吉運動商店外發現了垃圾桶時，他拍下了視頻，就好像在野外發現了瀕危物種一樣的興奮。他表示，「這完全是一次文化衝擊」。

44歲的萊斯利薩克斯頓去年秋天抵達東京的第一天就注意到了這一點。當時她正從附近的7-Eleven便利商店步行前往Airbnb民宿，想丟掉一些空的薯片袋。他說：「在我的家鄉加州，我們至少會經過20個垃圾桶。但在這裡，一個也沒有」。

1995年，一個末日邪教組織在東京地鐵散佈有毒氣體後，日本許多地區的垃圾桶消失了。由於擔心垃圾桶可能被用於恐怖攻擊，再加上維護成本高昂以及公共場所安裝物品的嚴格規定，垃圾桶大多已不再出現在街頭。

日本人通常會把垃圾帶回家處理。遊客也被期望遵守當地的垃圾處理習慣。但隨著遊客數量的不斷增加，這種做法變得難以為繼。

在東京澀谷區，包括澀谷十字路口和原宿在內的熱門景點所在地，當局正在推行一項新規定，要求便利商店和咖啡館配備垃圾桶，否則將面臨相當於約325美元的罰款。

以自由漫步的野生鹿群而聞名的奈良公園，去年四十年來首次安裝了垃圾桶。這些垃圾桶利用太陽能供電，並配備感測器，裝滿後會自動壓縮垃圾。垃圾桶上用醒目的綠色英文大字寫著「拯救鹿群」。

其他城市和地區也紛紛增設了智慧垃圾桶，日本政府也提供了安裝補助。東京郊區的川越市則採取了較簡單的措施：向遊客發放防水垃圾袋。

不過，垃圾桶數量依然不夠，為數不多的垃圾桶很快就滿了，經常溢出來。有些遊客只好把垃圾藏在樹籬裡，或是把塑膠瓶或杯子放在窗台上。

一些日本人開始自行解決問題。去年，一群來自東京成紀大學的學生開始在澀谷街頭背著垃圾桶，就像背書包一樣。這項最初由志工發起的活動，如今已發展成一項在垃圾桶上投放廣告的生意。

有時學生會穿上全黑的服裝，戴著頭盔，但這不是為了保護自己。學生基多說，他們從未收到奇怪或噁心的垃圾，甚至連惡作劇都沒遇過。清理垃圾的需求實在太迫切了。

