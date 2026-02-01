中國富豪信心跌至14年最低 今年平均消費金額猛跌110萬元

胡潤研究院的最新報告顯示，由於宏觀經濟不確定性，中國富豪對未來2年的經濟信心指數跌至2012年以來最低水準。圖為上海外灘。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，胡潤研究院的最新報告顯示，由於宏觀經濟不確定性，中國富豪對未來2年的經濟信心連續第4年下滑，跌至2012年以來最低水準，促使他們對支出和投資決定更加謹慎。

根據胡潤研究院公布的「2026胡潤至尚優品－－中國高淨值人群品質生活報告」，對於未來2年經濟，中國富豪的信心指數跌至5.4，連續第4年下降，創2012年以來最低水準；僅26%富豪表示，對經濟「充滿信心」，較2022年前次調查的58%直接腰斬。

相較之下，中國富豪對經濟的信心指數在2018年美中爆發貿易戰期間還有6.6，在武漢肺炎（COVID-19）疫情期間更維持在6.7至7.2之間，並在2022年達到7.2的最高峰。

報告顯示，2025年中國高端消費市場規模達1.56兆人民幣（下同，約新台幣7.1兆元），較2024年下降5%，全球地緣政治局勢不確定和富豪消費心態的轉變，給傳統奢侈品行業帶來新一輪考驗。報告指出，中國富豪家庭未來1年物質消費平均將減少超過10%，或22.4萬元（新台幣109.5萬元）。

胡潤集團董事長胡潤（Rupert Hoogewerf）表示，中國富豪對投資與出國規劃日趨謹慎。未來一年富豪最傾向增持的資產是黃金和美股、港股等境外投資，而考慮減持最多的是房地產、藝術品和收藏品；此外，他們在留學和移居的意願也下降。

胡潤指出，這個轉變被視為中國消費和投資趨勢廣泛改變的早期指標，因富豪傳統上一直是最樂觀和最具前瞻性的群體，他們行為的改變通常預示了中產階級和廣泛經濟的巨大轉變。

胡潤研究院這次共調查470名資產超過1000萬元（新台幣4526.5萬元）的中國富豪，其中資產在1億元（新台幣4.53億元）以上的有70人。

