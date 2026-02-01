越南1水果斷崖式崩盤！曾狂賺408億元 如今出口額慘跌「10年新低」

越南火龍果出口量跌至十年新低。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕越南火龍果年出口額屢屢創下超過10億美元（約新台幣314億元）的紀錄，並於2018年達到約13億美元（約新台幣408億元）高峰，但如今，這個產業正面臨重大調整，出口產值已跌至逾10年來的最低水準。

根據越南海關資料，2025年前11個月，越南火龍果出口金額為4.85億美元（約新台幣152億元），年減0.8%，創下自2014年以來的新低。過去，2014年至2018年間，越南火龍果出口表現強勁，年出口額屢破10億美元，並於2018年達到約13億美元高峰。然而，自2019年起，隨著國際市場快速變化與競爭加劇，出口動能停滯，並逐步走向下滑。

中國仍是越南火龍果最大的出口市場。2025年前11個月，對中國出口金額超過3.02億美元，占越南火龍果出口總額約62.2%，但年減幅達4.5%。

相較之下，部分新興市場出口出現溫和成長。對印度出口金額接近4180萬美元，年增6.4%；對泰國出口更大幅成長71.1%。不過，這些市場規模仍小，難以彌補中國等主要市場需求下滑所帶來的缺口。

越南媒體近日報導指出，越南業者普遍認為，全球火龍果供給快速增加，是競爭加劇的關鍵因素。中國近年大幅擴大火龍果種植面積，年產量估計約160萬公噸，比越南高出數十萬公噸，幾乎可滿足國內需求，對進口依賴明顯下降。

除了中國，印度也逐漸成為重要的火龍果生產國。目前印度火龍果種植面積約3000至4000公頃，年產量約1.2萬公噸，雖然規模仍小，但產量正持續成長。

此外，墨西哥也成功發展火龍果種植，並在美國與加拿大市場與越南形成正面競爭。目前越南幾乎已停止向北美出口白肉火龍果，僅剩少量紅肉火龍果持續出貨。

短期內，越南火龍果產量與出口收入恐難以快速回升。若中國與印度持續擴大生產，價格也不太可能出現明顯上漲。此外，來自這些國家的低價火龍果，甚至可能反向出口至越南市場，進一步加劇壓力。

越南果菜協會建議，農民與企業應重新評估市場布局與自身競爭優勢。除了提升產品品質與外觀，火龍果種植戶也應調整種植時程，增加淡季產量，特別是在年初與年末，以更有效供應中國與印度市場的需求。

