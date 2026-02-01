加速無人機2027全非紅供應鏈 經部補助關鍵技術研發

經濟部今年啟動「無人機前瞻技術研發與國際商機加速補助計畫」。無人機示意圖。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕我國力拚2027年達成無人機全非紅供應鏈目標，爲強化自研自製能量，經濟部今年啟動「無人機前瞻技術研發與國際商機加速補助計畫」，支持國內業者投入整機、飛導控、酬載、通訊、動力及其他等模組（零組件、晶片等）關鍵與前瞻技術開發，以提升產業技術能量、並擴大應用市場占有率。

我國無人機今年產值129億元，較去年50億元產值成長逾2.5倍；今年無人機外銷金額29.5億元，較去年1.4億元，成長21倍，主要出口市場包括捷克、波蘭及美國。

請繼續往下閱讀...

補助範疇有二，一是A類整機，扶植國內業者開發具商品化潛力、可對標國際主流機種或創新應用之商用無人機系統整合技術，並導入應用場域進行驗證與海外市場推廣。

二是B類關鍵技術，扶植國內業者開發具前瞻性的軟硬體整合技術、與國際接軌的飛導控、酬載、通訊、動力及其他等核心關鍵技術，並透過整機驗測建立自主技術優勢，以支援整機發展並提升國際競爭力。

無人機應用範圍包括公共安全（偵查、搜救）、能源巡檢（輸電塔、太陽能場）、測繪建模（地籍、工程前測）、農林漁牧監測（作物健康、林地評估）、物流運輸（偏鄉離島、消費品配送）等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法