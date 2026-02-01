智利櫻桃價格何時起漲？供應商曝「這時候」可能缺貨

對於節慶期間上市的水果來說，櫻桃市場行情應該會不錯。預計櫻桃價格會上漲，產量也會很好，但產量會受到限制。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際水果供應商指出，當前智利櫻桃仍處低價，隨著春節腳步逼近，價格將起飛，春節前幾天，市面上可能幾乎沒有櫻桃可供銷售。

在農曆春節水果銷售主要驅動力的市場中，本季大部分櫻桃已經出貨。喬永茂集團（Joy Wing Mau）集團的總經理瑪麗亞·何塞·加西亞（María José García）認為，春節期間供應的水果很可能來自南方國家地區。

加西亞並補充說，2025/26年的挑戰很大，因為農曆新年是2月17日，而智利大部分的葡萄都是早熟品種。從歷史上看，櫻桃的需求和購買很大程度上是由農曆新年引發。本季，前兩週距離農曆新年還很遠。春節前幾天，市面上可能幾乎沒有櫻桃可供銷售。

她也預計這種水果的價格將會上漲，並且會比較有利，而就銷量而言，隨著農曆春節的接近，2月初的智利櫻桃價格將會下降。

加西亞表示：「今年的種植季管理起來非常具有挑戰性，尤其因為許多早熟品種的品質都不好；這就是現實。」她還警告說，這些水果到達目的地時狀況不佳。

加西亞稱：「如果早三個星期，水果就能賣出去很多，但這個季節幾乎就賣不出去」。中國新年期間可能供應的水果將來自南方國家，或來自智利奇科（Chile Chico），那裡出產更高品質的水果。

本季受春節延後的影響，銷售受到了不利影響。今年，生產和銷售與春節檔期嚴重錯位，而春節正是該產品強勁需求的主要驅動力。

今年是早熟季。自疫情以來，晚熟水果的收成並不理想。疫情前，春節期間的銷售狀況好壞往往取決於春節的日期。

即便如此，有些品牌在節後依然銷售火熱。所幸這種情況已經不再發生了，因為所有新種植的作物都已成功早熟。

今年距離一般的採購高峰期還相差甚遠。不過，對於節慶期間上市的水果來說，市場行情應該會不錯。她預計櫻桃的價格會上漲，產量也會很好，但產量會受到限制。

台灣家樂福進口盒裝智利櫻桃2.5公斤價格約980-1050元。

