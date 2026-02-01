70歲高管昔月薪13萬 退休後「1習慣沒改」慘淪深夜當代駕打工

日媒以真實案例揭示，高收入退休族若不嚴格控管支出與資產配置，晚年生活更容易崩盤。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在工作期間收入豐富、生活富裕的人，退休後往往更容易出現家庭財務失衡的情況。日本一名70歲退休高管過去月薪65萬日圓（約新台幣13萬元），然而退休後，他卻仍維持過去的高消費生活習慣，最終讓自己陷入財務深淵。為了維持面子，他深夜駕駛代駕賺錢、白天裝作應酬如常。專家警告，高收入退休族若不嚴格控管支出與資產配置，晚年生活瞬間崩盤，危險比你想像的更近。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，佐藤健一（化名）曾是地方中小型製造業的管理人員。他30多歲時與幾位朋友共同創辦公司，在他退休時已發展到50名員工。該公司在當地頗有名氣，而佐藤本人也長期活躍在管理第一線。

請繼續往下閱讀...

進入60歲後，他雖已退出實務工作，但仍保有職位身份，每月領取65萬日圓報酬。面對同齡人抱怨「光靠年金生活困難」時，他仍從容不迫，甚至常說「年金只是小錢，錢不夠就去賺啊。」而佐藤先生卻始終保持著輕鬆的神情。

當佐藤在65歲迎來年金領取年齡時，日本年金機構寄出「在職老年年金全額停發」通知，因為日本在職老年年金制度會依收入停發年金，但佐藤卻將信件深藏抽屜，不理會。

70歲那年，佐藤完全退休，65萬日圓月薪收入歸零。然而，他多年養成的高消費習慣仍難改，每月2至3次打高爾夫球，隨後參加的聚會活動，過去由公司支出的費用如今全由他自掏腰包。

雖然透過每月分配型投資信託與股息仍有約30萬日圓（約新台幣6萬元）收入，但仍無法支應高額支出，原有資產超過5000萬日圓（約新台幣1004萬元）迅速縮水。走投無路的佐藤選擇深夜代駕工作，為了不讓家人或朋友知道，他白天假裝和生意夥伴們出去喝酒，夜晚則駕駛代駕補貼開銷，即便70歲的身體已接近極限，也不敢向家人坦承現狀。

理財專家指出，高收入退休者容易掉入「生活水準高、公司補貼消失」的陷阱。退休後若不設定支出上限、檢視資產配置，財務快速吃緊可能一夕發生。專家建議，退休族應提前規劃每月支出、資產配置與年金申請，並正視生活現實。唯有量入為出、調整消費習慣，才能真正保障退休生活品質。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法