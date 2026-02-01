高市稱日圓疲軟利出口惹議 強調目標打造抗匯率波動經濟

日本眾議院改選8日舉行，自民黨黨魁高市早苗趕場為自家候選人拉票。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本首相高市早苗1月31日在競選造勢活動中提到日圓疲軟是「出口利多」，引發外界討論。她1日在社群平台Ｘ發文澄清，強調她的本意是必須建立一個能夠抵禦匯率波動的經濟體。

《彭博》報導，高市早苗在神奈川縣為自民黨眾議員候選人山際大志郎助選時表示，「雖然現在人們都說日圓貶值不好，但對出口業來說，這是一個巨大機遇」。她還補充道，日圓貶值也為汽車業應對美國關稅提供緩衝，幫助「非常巨大」。

請繼續往下閱讀...

高市1日發文澄清：「我並沒有說日圓強勢是好事，也沒有說日圓疲軟是壞事。我的意思是希望建立一個能夠抵禦匯率波動的強大經濟結構。」

高市繼續提到，政府正密切關注金融市場的動向，並補充說她一直避免就匯率問題發表具體評論。她表示，過去日圓快速升值曾導致國內產業空洞化，成為一個嚴重的問題。日圓疲軟雖會導致進口商品價格上漲，影響民眾生活和企業經營，但也能促進國內投資、出口和海外收入。

高市在31日的集會上表示，政府設立的用於包括貨幣干預在內等各種情況的外匯基金特別帳戶也受益於日圓疲軟。根據日本財務省統計，截至去年3月，該帳戶餘額約為187兆日圓（約38.19兆台幣）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法