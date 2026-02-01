自由電子報
傳SpaceX去年獲利約2527億元 IPO前市值上看47.4兆美元

2026/02/01 14:25

傳SpaceX去年實現了約80億美元的利潤，全年營收約為150億至160億美元。（示意圖，路透）傳SpaceX去年實現了約80億美元的利潤，全年營收約為150億至160億美元。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》援引知情人士消息報導，馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司「SpaceX」去年實現了約80億美元（約新台幣2527.8億元）的利潤，全年營收約為150億至160億美元（約新台幣4739.7億元至5055.6億元），顯示SpaceX在規劃上市前具備穩健的財務表現。

報導指出，SpaceX去年實現80億美元的利潤為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）。知情人士透露，衛星網路服務Starlink是SpaceX主要營收來源，占總收入約50%至80%。

知情人士表示，SpaceX最新的財務數據此前未曾公開，部分投資銀行據此估計，SpaceX未來上市時的募資金額可能超過500億美元（約新台幣1.58兆元），公司整體估值有望突破1.5兆美元（約新台幣47.4兆元），可望成為全球規模最大的首次公開發行（IPO）之一。

報導指出，SpaceX正規劃於接近馬斯克55歲生日（6月28日）之際推動上市計畫。

對於上述報導，SpaceX尚未回應媒體置評請求。

