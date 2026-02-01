放棄讀法律！她大學開始經營1副業 如今27歲「營收衝破5.6億」

現年27歲的韋納從大學開始經營副業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在多數同齡人正讀書、交友的年紀，美國佛州一名女大學生卻在圖書館與自家車庫之間，悄悄打造出一個年營收驚人的服飾品牌。這名女大生放棄進入法學院機會，並透過副業一年創下逾60萬美元（約新台幣1883萬元）營收，如今品牌營收一路衝破1800萬美元（約新台幣5.6億元）。

美媒報導，現年27歲的韋納（Hailey Weiner）過去就讀於邁阿密大學法律預科期間，一邊準備LSAT（法學院入學考試），一邊以副業形式創立女性服飾品牌「Heiress Beverly Hills」。課堂空檔，她在圖書館繪製設計草圖、調整廣告投放；放學後，則驅車返回家中，在車庫裡一站就是8到10小時，親手包裝、出貨每一筆訂單。

請繼續往下閱讀...

原本已獲多所法學院全額獎學金錄取，最終她放棄進入法學院的機會，改讀其他科系，決定專心經營這個從車庫起家的副業，第一年便創下超過60萬美元營收，遠超她原先設定的50萬美元（約新台幣1569萬元）門檻。

韋納的創業靈感，來自對市售女裝的不滿。她指出，多數女裝品牌在版型與品質上缺乏一致性，並未真正為「真實女性身形」設計。

創業初期，韋納僅投入約2萬美元（約新台幣63萬元）的個人積蓄，沒有創投資金、也沒有貸款。為了撐住現金流，她從第一天就採取預購模式，用已收到的訂單收入支付後續生產費用，讓品牌維持零負債運作。

在品牌尚未站穩前，她一人身兼設計師、行銷人員與客服，連廣告投放都全靠手動操作。韋納坦言，自己是靠YouTube自學數位行銷與媒體投放，在沒有任何容錯空間的情況下，一點一滴把品牌推向成長軌道。

真正的考驗出現在2025年。品牌史上最大一批貨物剛抵達美國，卻遇上高達145%的關稅政策突襲，商品成本一夜翻倍。她最終選擇自行吸收全部成本，這個決定讓公司現金流一度吃緊，卻也促使她在年底進行全面品牌重塑，重新定位價格與市場策略，為後續成長鋪路。

自2021年全職投入後，Heiress Beverly Hills年營收一度暴增300%，來到150萬美元（約新台幣4708萬元），目前累計營收已超過1800萬美元（約新台幣5.6億元）。公司預估，2026年營收可望達到1000萬至1200萬美元（約新台幣3.1億至3.8億元）。

回顧創業歷程，韋納給創業者的建議簡單卻直接，「在請人之前，先親手做過每一個角色，但不要永遠卡在裡面。」她認為，正因為親自經歷設計、行銷與物流流程，才能在極精實的團隊下，打造出高成長品牌。她也提醒，與其尋找泛泛而談的建議，不如找到真正走過相同道路的人，才能少走冤枉路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法