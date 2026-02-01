外媒透視「國民爸爸」黃仁勳兆元宴 台灣推至「世界最重要國家」

輝達執行長黃仁勳與台灣重要供應鏈廠商高層主管舉行兆元晚宴活動，引起國際媒體矚目。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳在台灣邀請重要供應鏈廠商參加兆元宴會，讚揚並勸說在台灣的主要供應商提高產量，以滿足對人工智慧的強勁需求。他每次造訪台灣，一路都受到熱情粉絲的簇擁，路透報導，民眾稱黃仁勳為「國民爸爸」（People's dad）。wccftech則報導，黃仁勳重視台灣供應鏈，將台灣列為「世界上最重要的國家」之一，並歸功於輝達合作夥伴在台灣的存在。

wccftech指出，就輝達與台灣的關係而言，在黃仁勳的領導下，輝達成功實現了供應鏈的垂直整合，不僅率先獲取資源，還維繫了超越傳統商業模式的合作關係。這正是輝達在供應鏈韌性方面始終領先競爭對手的關鍵原因之一。

台灣媒體都在熱議黃仁勳造訪當地餐廳一事，以及他與台積電董事長魏哲家、聯發科、鴻海集團、緯創、廣達等眾多企業高管以及其他人工智能基礎設施領域關鍵組件背後的重要人物一同用餐的盛況。像黃仁勳這樣頻繁與供應鏈高層會面的例子並不多見，而更重要的問題是：為何輝達要維持這樣的關係？

其實，原因並不如想像的那麼複雜，其中包含商業因素，畢竟，考慮到輝達的產品週期，必須從更「微觀」的層面審視供應鏈，以確保每個生產環節都能如預期般進行。

但對黃仁勳本人而言，這段關係超越商業和財務層面，更關乎他長期以來對待台灣合作夥伴的方式。自從人工智慧基礎設施競賽興起以來，黃仁勳就將台灣列為「世界上最重要的國家」之一，這主要歸功於輝達合作夥伴在台灣的存在。

當供應鏈合作夥伴在全球媒體上獲得如此高的關注度時，最終會產生更強大的影響力。對於台積電、富士康、緯創和廣達這樣的公司來說，這賦予了他們一種責任感，促使他們滿足輝達的期望。

而且，由於黃仁勳與台灣企業的關係比一些競爭對手更為密切，這也使得輝達能夠獲得「獨家」生產線，因此，在DRAM、NAND快閃記憶體、半導體和其他組件方面，輝達不會面臨任何短缺問題。

在接受台灣媒體採訪時，黃仁勳表示，如果沒有台灣，輝達將不復存在。這清晰地概括了該公司在供應鏈環節中如何保持高度精準和快速響應。

就台積電而言，黃仁勳認為輝達計劃在未來十年內將產能提升100%以上，與全球最大的基礎建設息息相關。同樣，富士康、廣達、緯創等眾多公司也願意投資擴建，因為輝達的規模已經大到他們無法忽視。

路透報導，週六（31）日晚上，黃仁勳在台北一家餐廳外冒雨舉行了一場臨時新聞發布會。此前，他曾在這家餐廳招待供應商參加了一場名為「兆元晚宴」的活動，晚宴名稱取自出席企業的市值。黃表示，這將是另一個生意興隆的年份。

黃仁勳表示，台積電今年需要非常努力，因為輝達需要大量的晶圓，他指的是台積電，該公司是全球最大的人工智慧應用先進晶片生產商。

路透報導，黃仁勳幼年移居美國，每次回到台灣都會受到大批粉絲的熱烈歡迎。當地媒體稱他為國民爸爸，對他的一舉一動都進行著密切報導。

黃仁勳於1993年共同創立了總部位於加州的輝達公司。去年，該公司成為首家市值突破5兆美元的公司，繼續保持著迅猛的成長勢頭，並牢牢佔據了全球人工智慧革命的核心地位。

