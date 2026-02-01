不只台積電、輝達！外媒喊今年「這5檔」非買不可、錯過必後悔

外媒分析師點名，2026年最值得買的5檔股票。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》指出，首先，投資人對AI支出是否「真的存在」仍抱持懷疑態度。但如果仔細看過台積電（TSMC）的第四季財報，就會知道AI投資不但是真的，而且只會愈來愈大。問題在於，市場還沒完全反映這件事。這讓部分股票看起來像是被嚴重低估的超值標的；同時，也有一些非AI股票，因為2025年表現不佳而被錯殺，反而成為2026年的好買點。以下是分析師認為現在就該買、而且要在市場反應過來之前進場的5檔股票，在2026年最值得買進。

1.輝達（NVIDIA）：輝達上榜毫不意外。它仍是全球AI運算的王者，其GPU持續推進傳統運算的極限。市場對其GPU的需求仍在快速成長，且這股動能預計將一路延續到2030年。輝達預估，屆時全球資料中心的年支出規模可能高達3兆至4兆美元。這是一個極其龐大的數字。如果預測成真，輝達股票幾乎是「非買不可」。分析師認為AI的順風仍在猛烈吹襲，2026年買進輝達，毫無懸念。

2.台積電（TSMC）：如前所述，台積電已公布第四季財報，成績亮眼。以美元計算，營收年增26%，管理層更預估2026年營收成長接近30%。同時，公司宣布全年資本支出將高達520億至560億美元。這個決策清楚顯示，AI相關的晶片需求不僅龐大，而且具備長期性，也再次驗證「AI 投資才剛開始」的說法。

3.Nebius Group：相較前兩家公司，Nebius名氣較小，因為它仍是一家規模較小的公司。但它的商業模式極具爆發力，使用搭載台積電晶片的輝達GPU，提供AI訓練算力租賃服務。這其實就是雲端運算模式的AI版本，目標客群正是「急需大量算力」的企業。

需求成長速度驚人，管理層預期，公司年化營收規模將從第三季末的5.51億美元，暴增至年底的70億至90億美元。這種成長幅度，讓分析師完全不想缺席。而以目前股價來看，仍是極具吸引力的進場時機。

4.The Trade Desk：轉向非AI股票，The Trade Desk是分析師認為2026年將強勢反彈的代表。該公司在2025年表現慘烈，股價暴跌近70%，但分析師認為市場反應過度。華爾街分析師仍預估，公司今年營收成長18%、明年成長 16%。廣告科技需求持續擴張，而The Trade Desk仍站在有利位置。如今股價僅約17.5倍的預期本益比，簡直是被低估的便宜貨。

5.MercadoLibre：MercadoLibre是一家多元化投資公司，主要深耕拉丁美洲市場。分析師並不贊成為了分散而分散，但這家公司本身就值得投資。它已發展成拉美電商巨頭，同時擁有強大的金融科技平台，深度參與當地大量交易活動。近期股價回落約20%，主要是市場偶爾「忘了它不在美國」。這正是絕佳買點。MercadoLibre長期成長紀錄亮眼，而拉丁美洲仍有大量人口尚未進入其生態系，成長空間依然巨大。

