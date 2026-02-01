後視攝影機系統有缺陷 豐田在美召回逾16.1萬輛車

豐田汽車（Toyota）因後視攝影機系統存在缺陷，將在美國召回逾16.1萬輛汽車。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，日本汽車大廠豐田汽車（Toyota）因後視攝影機系統存在缺陷，將在美國召回逾16.1萬輛汽車。

綜合媒體報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）近日指出，豐田汽車後視攝影機系統缺陷，可能導致車輛切換至倒車檔時，後視攝影畫面無法顯示，進而增加發生碰撞的風險。

報導指出，受影響的車型包括約6萬1501輛2024至2025年式Tundra Hybrid，生產日期介於 2023年8月17日至2025年6月17日之間；以及9萬9767輛非油電混合的2024至2025年式 Tundra皮卡，生產時間為2023年8月8日至2025年6月19日。上述車輛均配備全景監視系統（Panoramic View Monitor，PVM）。

根據召回公告，豐田汽車將透過經銷商免費為受影響車輛更新停車輔助電子控制單元（ECU）軟體。車主通知信預計將於3月10日起陸續寄發。

