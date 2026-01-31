馬政府時代醜聞！台灣4.4億金援拿去買總統專機 宏國貪腐案炸開

宏媒披露，2014年馬英九執政時代，宏都拉斯將台灣金援拿去買總統專機。目前這個貪腐事件已被掀開，宏國新總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）計畫賣掉這架總統專機。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕宏媒披露，2014年馬英九執政時期，時任宏都拉斯總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）將台灣的金援不當挪用，購買價值1400萬美元（約台幣4.4億）的總統專機自肥。目前這個貪腐事件已被掀開，宏國新總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）計畫賣掉這架總統專機。

綜合宏媒報導，根據2014年台灣與宏都拉斯的協議，台灣捐贈一架軍用飛機、一支直升機隊和40輛救護車，但這些資金卻被用於購買總統專機，專機的金額超過1400萬美元。

報導指出，此貪腐案涉及三名宏都拉斯前國民黨官員、一名軍方領導人和 12 名宏都拉斯空軍 （FAH） 官員。



報導說，這架總統專機是2014年專門為時任宏國總統埃爾南德斯購買的。十年後，也就是2024年，他因「與世界上一些最大的毒販合謀，透過宏都拉斯向美國運輸數噸古柯鹼被美國定罪。

埃爾南德斯於2022年2月在拜登政府的要求下被捕，此前幾週，他剛將權力移交給宏都拉斯前總統卡斯楚（Xiomara Castro）。不過，川普在今年的宏都拉斯總統大選日前幾天承諾赦免埃爾南德斯。

報導提及，台灣的捐款被用來幫埃爾南德斯購買總統專機，當時的政府批准一項法令來掩蓋違法行為，再加上隨後的法律改革，看起來好像沒有違反法律規定。

報導還指出，2014年10月20日本報曾披露，稱BBC中文網指出，我國向宏都拉斯捐贈總統專機一架、直升機四架，總價值約為3600萬美元（約台幣11.3億），但外交部官員否認捐宏國的是總統專機，強調該飛機是供救難用，而直升機部分的援贈則還在磋商。

當時，外交部官員受訪時強調，該飛機並非總統專機，主要用途是醫療救援及緊急行政公務，這已清楚載明於雙邊合作計畫中。官員另指出，直升機的援贈仍在磋商，預計將用於治安、急難救助；據了解，磋商尚未完成，是因製造國美國對該批直升機在治安上的用途，特別是在毒品查緝上的使用方式有疑慮。

對於這起總統專機貪腐案，宏國新總統阿斯夫拉計畫出售這架總統專機。國民議會議長贊布拉諾（Tomás Zambrano）表示，在新一屆國會首次會議開始前，他接到了阿斯夫拉的電話，希望所有黨派的議員們都能協助緊急出售總統專機。

贊布拉諾表示，新總統此舉旨在能在短期內出售或拍賣專機，並相信此事將獲得議員們的支持。我相信無人會反對，因為當民眾需求如此迫切時，掌權者的奢華特權不應凌駕於民需之上。

