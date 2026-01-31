黃仁勳按讚:沒台灣就沒輝達 估台積電10年產能翻倍

輝達執行長黃仁勳宴請台積電董事長魏哲家（左）等台灣供應鏈高層。（記者方賓照攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳今晚宴請台灣供應鏈夥伴，並受訪強調「沒有台灣，就沒有今天的輝達」，並讚許這座島嶼擁有「魔力」。他也提到，今年輝達需求殷切，台積電做得很好，但也必須非常努力。因應AI浪潮，他預期，台積電未來10年產能將翻倍。

黃仁勳在受訪時重申對台積電（TSMC）的高度信賴，並笑稱「台積電今年必須非常努力」，因為輝達對於晶圓及 CoWoS 先進封裝的需求極為龐大。他透露，目前 Grace Blackwell 與下世代 Vera Rubin 平台皆已進入全面量產階段，其中 Vera Rubin 由六顆世界最頂尖的晶片構成，製程難度極高。

面對爆發性的 AI 需求，黃仁勳認為，「未來十年，台積電的產能預計將成長超過100%」。他形容，這不僅是單純的擴產，更是史上規模最大的基礎設施投資與擴張。

輝達執行長黃仁勳宴請台灣供應鏈老闆。圖左為台積電董事長暨總裁魏哲家，圖右為鴻海董事長劉揚偉。（記者方賓照攝）

黃仁勳將輝達的成就歸功於台灣生態系，他說，台灣廠商展現出的專業精神與技術彈性，在全球其他地區幾乎無法複製，台灣這座島嶼上有魔力，這裡的公司擁有非凡的技術與難能可貴的工作精神。

對於技術突破的難度，他更生動地比喻，如果 Hopper 世代是「容易」，Blackwell 則是「困難」，而即將到來的 Rubin 平台簡直是「不可能的任務」。輝達也大舉投入研發，目前每年研發預算約 200億美元，預算將以每年50%的速度成長。

針對市場傳出輝達投資 OpenAI 卡關，黃仁勳也嚴正否認，並對 OpenAI 領導團隊表示強烈支持。他表示，輝達將參與 OpenAI 的下一輪融資，且很可能是輝達史上規模最大的投資。

輝達執行長黃仁勳訪台，31日宴請台灣供應鏈老闆，席間黃仁勳幫民眾錢包簽名，徵得民眾同意，將紙鈔轉贈現場小朋友。（記者方賓照攝）

