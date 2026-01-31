CNN點名日本奇景：便利商店導覽爆紅 一雙襪子成最潮紀念品

CNN日文版報導指出日本的便利商店導覽爆紅，FamilyMart推出的襪子成觀光客必買戰利品。（下載自品牌官網、木村拓哉IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕根據CNN日文版報導指出，「便利商店導覽行程」成為日本旅遊的新興體驗。來自世界各地的旅客由導遊帶領，一邊聽著日文翻譯與歷史說明，一邊在建築裡尋找值得帶回家的紀念品，他們並非參觀神社或古蹟，而是踏入一家FamilyMart全家便利商店。

導遊帶著遊客穿梭東京街頭的FamilyMart，了解日本人日常生活，也順便發掘超人氣的旅遊伴手禮，而其中最讓外國人驚喜的不是零食，而是一雙只要390日圓的條紋襪子。

這一雙爆紅襪子來自FamilyMart於2021年推出的自有服飾品牌「Convenience Wear」，由日本設計師落合宏理操刀設計，標榜好素材、好技術、好設計三大理念。招牌款式為白底藍綠條紋中筒襪，配色來自品牌標誌性代表色，不只好穿好搭，還具抗菌、防臭等機能，親民價格更讓許多觀光客一口氣買上好幾雙。

這雙襪子之所以引發熱烈討論，除了設計簡約、價格親民之外，明星加持更是關鍵推手。日本天王木村拓哉曾公開著用，韓國女星孫藝真也在去年Instagram曬出私服穿搭，被眼尖粉絲發現腳上正是這款話題襪，立刻引發網友熱議。

根據CNN日文版報導，不少外國旅客在社群平台上分享自己的「爆買戰利品」，有人一口氣掃了七雙，也有人為了找齊顏色與尺寸，連跑三家分店才如願，甚至還有旅客直接塞滿整個行李箱，只為蒐集限定與聯名款。

看準這波風潮，FamilyMart 也積極推出季節限定色、藝術家合作款與特殊圖樣設計，例如去年底與影集《怪奇物語》的聯名系列引爆粉絲搶購，今年初則與東京馬拉松合作推出最新限定款。不過，台灣消費者其實無須跨海搶購，因為台灣全家早在近年便已引進「Convenience Wear」部分商品。

