與川普唱反調！Fed官員慕薩勒籲暫停進一步降息

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，美國聖路易聯邦儲備銀行總裁慕薩勒（Alberto Musalem）30日表示，為避免引發通膨壓力，此時聯準會（Fed）應暫停進一步降息。

慕薩勒在阿肯色州羅傑斯市的一場演說表示，由於通膨仍高於2%目標，而經濟前景的風險堪稱平衡，「我認為此時將利率降至寬鬆領域，是不明智（unadvisable）的」。

他補充，「除了導致更高與更持久的通膨風險外，寬鬆措施還可能因推升通膨預期與長期利率，而對勞動市場造成反效果，從而放緩經濟、傷害就業」。

他重申，目前的利率水準已足以讓決策官員，對於面臨的就業與通膨風險做出必要的回應。

聯準會官員在去年底連續3次降息後，本週維持基準利率3.5%至3.75%區間不變，主席鮑爾對於美國經濟前景表達審慎樂觀，他表示，美國經濟表現穩健，通膨與就業風險均已降低，因此在進一步降息前，仍須等待一段時間。

慕薩勒指出，如果勞動市場出現更多疲軟跡象，同時沒有進一步證據顯示通膨持續居高不下，或通膨預期升高，他將支持進一步降息。如果通膨預期下滑至目標區間或以下，他也支持降息。

他認為，美國的勞動市場「有序」降溫，因此大幅惡化的風險不高。他預期關稅效應今年下半年將消退，使通膨朝向2%的目標發展。

對於美國總統川普選擇聯準會前理事華許（Kevin Warsh），接任5月將卸任主席職位的鮑爾，慕薩勒說，他認識華許16年了，他期待與他共事。他說，「華許完全勝任該職位，我期待更加了解他的政策優先性與他對聯準會的願景，在他通過任命後，將歡迎他到來，但在此之前，我矢志與鮑爾主席合作，對美國人民實現聯準會抑制通膨、充分就業的兩大使命」。

川普30日在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問說，他與華許談論過降息的事，他觀察華許一段時間，「他確實想要降息」。

儘管過去華許優先關注的議題是穩定物價與抑制通膨，但他去年接受福斯新聞專訪時，改口支持主張大幅降息的川普團隊，表示應降息刺激經濟成長。

