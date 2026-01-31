去年全球航線運能增加6.8％ 面臨二大挑戰「燃料」、「新飛機」

去年全球航線運能增加6.8％。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕國際航空運輸協會（IATA）公布去年全球客運市場表現，國際航線去年全年需求成長7.1%、運能增加6.8%；全年國際航線載客率達83.5%，創下國際航線的歷史新高；但IATA指出，未來將面臨二項關鍵挑戰「減碳」與「供應鏈」。

根據IATA統計，去年全年國際航線載客率達83.5%，年增0.2個百分點，同樣創下國際航線的歷史新高。國內航線方面，去年全年需求年增2.4%，運能成長2.5%；全年平均載客率為83.7%，較2024年小幅下降0.1個百分點。

請繼續往下閱讀...

其中，亞太地區的航空公司在去年全年國際客運量較2024年大增10.9%，運能成長10.2%，載客率上升0.5個百分點，到達84.4%。亞太地區以最快的成長速度及最高的載客率，成為去年表現最亮眼的區域。去年12月，亞太地區客運量較2024年同期成長7.5%。

IATA理事長威利·華許（Willie Walsh）表示，2025年航空旅運需求成長5.3%，其中國際航線成長7.1%、國內航線成長2.4%，在疫情後強勁反彈之後，產業成長已回到與歷史趨勢相符的水準，需求持續強勁成長，但也突顯出兩項關鍵挑戰，就是「減碳」與「供應鏈」。

他指出，第一項挑戰是減碳，這將攸關航空業未來的長期成長，尤其是推動能源產業擴大「永續航空燃料」（SAF）的生產。第二項挑戰則是供應鏈問題，這也是航空公司在2025年面臨的最大痛點。

他表示，民眾明顯希望增加旅遊，但航空公司卻屢屢遭遇新飛機與發動機交付時程不穩定、維修能量不足，以及由此帶來的成本上升，相關額外成本估計已超過 110 億美元。航空公司只能透過延長飛機服役年限，並提高每個航班的載客量來因應需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法