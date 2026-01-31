以台積電投資為政績 川普：關稅威脅造就美國經濟奇蹟

川普去年4月公佈他的對等關稅措施，並再度以台積電為例，說明他的關稅措施帶動在美國的投資熱潮。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普投書華爾街日報，表示他對全球幾乎所有國家課徵的歷史性關稅，「創造了美國經濟奇蹟，我們正迅速打造世界史上最大經濟體，而其他國家也好得很」，他再度以台積電為例，說明他的關稅措施帶動在美國的投資熱潮。

川普在這篇30日刊出的文章指出，去年4月他對全球課徵關稅時，「評論人士說我的政策將引發全球經濟崩潰；他們很有信心的預測，川普的關稅將使股市崩盤、經濟成長停滯、引發大規模通膨、摧毀美國出口，並引發『全球衰退』。9個月過去，結果是這些預測大錯特錯」。



他說，自他2024年勝選以來，「我們的股市有52次創歷史新高，幾乎沒有通膨，這是史上前所未有的」。

他表示，他成功運用關稅工具，爭取了在美國的鉅額投資，該規模是其他國家前所未見的。全球最大車企現在在美國投資逾700億美元，台積電、美光、輝達、蘋果與其他公司正投資數千億美元，在美國建造尖端半導體與晶片廠。全球最大的藥廠也正投資5000多億美元，將關鍵藥品的生產帶回美國，「如果沒有關稅威脅，我將藥價降低90%的最惠國協議根本無法達成」。

他指出，去年4月，許多專家預測會掀起全球對美國的報復行動並未發生，而且恰恰相反，「我與中國、英國、歐盟、日本、南韓、越南、印尼、菲律賓與馬來西亞達成歷史性貿易協議，涵蓋所有美國貿易的絕大部份，這些協議降低美國出口壁壘，並引發美國以及幾乎所有相關國家的股市榮景，更重要的是，這些協議正促使我們與許多盟邦建立更永續關係，並首次將軍事聯盟擴展至經濟安全領域」。

川普以更多數據，來證明他的經濟成就，包括「去年第3季GDP年增4.4%，儘管民主黨造成的政府關門導致我們至少損失1個百分點，第4季經濟成長預測將超過5%，為多年前所未見」。他也說，過去3個月，年核心通膨降至1.4%空前新低，一般工人去年實際所得的增速較消費者物價的上漲快，「我真誠希望最高法院看看這些數據，因為我們的國家未曾像現在這樣」。

他說，「這個經濟成就無疑都歸功於華爾街日報描述的50多年來『最大的經濟政策衝擊』，亦即我的關稅！我們已證明，適度應用關稅，不僅不會傷害成長，反而促進成長」。他補充，「是關稅讓我們的國家比以往任何時候更強大、安全與富有；看看過去一年的成果，或許質疑論者是時候考慮戴上我最愛的紅帽子，帽上寫著『川普全都對』！（TRUMP WAS RIGHT ABOUT EVERYTHING!）」。

