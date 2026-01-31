快爆雷？2年血虧近6千億 中國房企萬科前老董驚傳被抓

中國房企萬科面臨債務危機，前董事長郁亮驚傳正在接受調查。（圖取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，房企爆雷不斷，萬科30日公布2025年歸母公司虧損約820億人民幣（以下同，約台幣3731億），虧損額較前一年擴大65.7%。2024年，該公司遭遇上市以來首次年度虧損，總計2024年及2025年兩年，萬科虧損達1314.78億（約台幣5996億）。正當萬科面臨債務風險之際，傳出前董事長郁亮已經失聯，據悉正在接受調查。

中媒《財新》披露，自1991年上市之後，萬科集團的歸母公司淨利一路走高，在2016年首破200億元大關（約台幣910億）；至2020年升至415.16億元（約台幣1889億），達到歷年最高峰。

不過，從2021年下半年起，中國房地產產業陷入深度調整，萬科當年的獲利能力也大幅下滑。 2024年，該公司遭遇上市以來首次年度虧損，全年歸母公司淨損約494.78億元（約台幣2251億）。2024年及2025年短短兩年，萬科總計虧損約1314.78億元

報導強調，根據財報，2025年前三季，萬科歸母公司淨損約280.2億元（約台幣1275億）。這意味著，光是2025年第四季，萬科大幅虧損約540億元（約台幣2457億）。

由於經營未出現明顯起色，萬科的剛性償債壓力遲遲未能緩解。萬科坦言，當前公司發展仍面臨嚴峻挑戰。

除了面臨債務危機外，《財新》1月28日還指出，萬科前董事長郁亮似乎已失聯半個月。執掌萬科多年、去年底剛滿60歲的郁亮今年1月8日辭去萬科董事、執行副總裁職務。外界不斷流傳郁亮辭職是為了配合調查。

中媒還指出，過去兩個多月，郁亮幾乎每天都會在微信為影片按讚，但辭職次日起相關動態停止。接近萬科的人士稱，公司內部有傳聞郁亮辭職沒幾天就配合調查了。

