黃金閃崩！越南民眾搶買1小時掃光 店家傻眼了

越南民眾搶買黃金。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任Fed主席後，市場對美國央行獨立性的疑慮緩解，引爆黃金及白銀拋售潮，黃金30日收盤大跌近10%，白銀狂瀉30%。越南民眾則趁著金價大跌，瘋狂搶買，31日一早就跑到金飾店排隊，店家還祭出限購令，每人只能買一枚金戒指，部分店家開門營業約1小時就全數售罄，工作人員只好宣布「明天請早」。

《越南快訊》31日報導，儘管金銀價格大幅回調，越南民眾的購買力依然強勁，1月31日上午，河內和胡志明市的金飾店擠滿人潮。

請繼續往下閱讀...

在河內，各大金飾店門前排起長長的隊伍，位於陳仁宗街的店家開門營業僅1個小時，金戒指和銀條就全部售罄。店員只好宣佈，明天請早，讓許多前來諮詢的顧客只能失望離開。

另一家金飾店則發了100多個號碼牌，讓顧客從早上9點20分開始排隊購買金戒指。據店員介紹，每位顧客限購一枚金戒指，但到場人數仍遠遠超過可供出售的數量。

38歲的自由工作者黃先生表示，看到國際金價30日暴跌後，31日早上7點就一直守在金飾店門外。他說，幾天前已經買了部分黃金，現在趁金價大跌進場加碼。他稱，「我怕金價回升後就買不起了，所以趁現在多買一些，也幫朋友們買一些。」

在胡志明市的1家珠寶店，從清晨就有人開始就排隊。一位保全表示，早上7點開門營業時，已經有數十人在店前等候。短短3個小時內，店內的金戒指就賣光光。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法