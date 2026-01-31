小心踩雷！過來人曝這11款Costco 產品買了就後悔

美式大賣場Costco擁有眾多忠實粉絲，不過，並非每樣產品都受惠消費者青睞。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco旗下的自有品牌產品Kirkland Signature（科克蘭）擁有眾多忠實粉絲，有些科克蘭系列產品甚至可以與知名品牌一較高下。不過，有些產品則令人失望。

外媒《Eat This, Not That!》列舉了11款顧客表示後悔購買，且絕對不會再購買的科克蘭產品。

1、柯克蘭洗碗機清潔錠：Costco會員對柯克蘭Platinum Performance UltraShine洗碗錠（售價13.99美元）非常不滿。一位Reddit用戶抱怨，「這款洗碗錠太糟糕了，效果不好，根本無法完全溶解。」另一位用戶也表示贊同，直言洗碗錠讓碗盤聞起來有股味道，味道太濃了。

2、柯克蘭保濕洗髮精：消費者對柯克蘭保濕洗髮精的評價並不高。一名顧客說，「我只用了一次他們家的『沙龍配方』洗髮精和護髮素，結果用了兩遍深層清潔洗髮精才徹底洗乾淨。」

3、柯克蘭衛生紙：Costco的衛生紙非常有名，但會員表示，不同門市的衛生紙品質似乎有所不同。一位Reddit用戶稱，從小就用Costco的衛生紙，直到去朋友家用Charmin衛生紙，才知道真正的衛生紙應該是什麼樣的。

4、柯克蘭銀龍舌蘭酒：顧客們對柯克蘭銀龍舌蘭酒並不滿意，一名顧客說，「他們的龍舌蘭酒，添加各種添加劑。」另一位顧客認同的說：「沒錯，這龍舌蘭酒嘗起來就像煤油的味道。」

5、柯克蘭咖啡和罐裝冷萃咖啡： 一位Costco會員表示，「我算不上什麼咖啡鑑賞家，但這款咖啡簡直難以下嚥。我懶得退貨，直接全倒到花園。」

6、柯克蘭洗衣膠囊：有些Costco顧客對柯克蘭 Ultra Clean HE洗衣膠囊頗有微詞。一位會員說，「他們的洗衣膠囊太糟糕，全都黏在一起，半袋都浪費了，已經退貨。」

7、柯克蘭電池：根據一些不滿意的顧客反映，柯克蘭鹼性 AA 電池品質參差不齊。

8、柯克蘭濃稠鮮奶油：會員對這款罐裝鮮奶油並不滿意。一位網友在Reddit稱，「這款鮮奶油吃起來像嚼蠟一樣，希望他們能重新調整。」

9、柯克蘭蛋白棒：並非所有人都喜歡柯克蘭蛋白棒。一位Reddit用戶表示，「我不得不停止食用它們，因為其中的糖醇引起胃部不適。」另一位用戶也認為口感不好，但仍然很喜歡。

10、柯克蘭有機辣椒粉：這款有機辣椒粉因品質問題受到一些批評。一名會員買了一罐辣椒粉，直言顏色不錯，但品質欠佳。

11、柯克蘭石榴汁：這款石榴汁並不受Costco會員歡迎。一位顧客說，「遠不如POM好喝，而且頭幾次倒的時候都灑出來。」另一名顧客則說，「明顯被兌了水，而且比我想要的酸，POM更好喝，柯克蘭又一次讓人失望了。」

