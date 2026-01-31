掌管美國經濟數據命脈！川普提名「體制內經濟學家」接掌勞工統計局

川普週五（30日）提名現任白宮顧問的經濟學家布雷特松本（Brett Matsumoto）擔任勞工統計局局長。圖為美國勞工統計局總部所在地「蘇特蘭聯邦中心」（Suitland Federal Center）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞工部統計局（BLS）去年8月公佈了疲軟的去年7月數據，還大幅下修去年5、6月的新增非農就業人口，這引發美國總統川普（Donald Trump）不滿，在該報告公布後，指控勞工部統計局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）操弄數據，將她開除。在該職缺懸缺數個月後，川普週五（30日）提名現任白宮顧問的經濟學家布雷特松本（Brett Matsumoto）擔任勞工統計局局長。

川普週五在其社群平台 Truth Social 上發文稱：「多年來，勞工統計局在一群軟弱又愚蠢的人領導下，發布極度不準確的數據，讓美國企業、政策制定者與家庭深受其害。」他表示：「這正是我開除前任局長的原因，也很高興提名才華洋溢的布雷特松本，擔任下一任勞工統計局局長。」

川普進一步指出：「布雷特曾擔任勞工統計局的資深研究經濟學家，目前則在我的經濟顧問委員會中出任資深經濟學家，與我第一任期時一樣。我有信心，布雷特具備專業能力，能夠迅速解決勞工統計局長期存在的問題，為美國人民服務。」川普形容布雷特松本是「聰明、值得信賴、聲譽卓著的經濟學家」，並稱他將讓勞工統計局重現榮光。

這項人事案仍須通過參議院確認，自去年8月以來，勞工統計局一直由資深官員威亞特羅斯基（William Wiatrowski）代理局長一職。

布雷特松本至今仍未回應外界的置評請求。

布雷特松本自2015年起即在勞工統計局擔任經濟學家。在過去一年多時間被借調至白宮經濟顧問委員會，他並無任何從事政治工作的紀錄。《華爾街日報》在報導中指出，川普選擇一位缺乏強烈黨派色彩，且長期在體制內服務的官員出任此職，可能會讓那些擔心勞工統計局官方統計數據，受到政治干預的經濟學家和投資人鬆一口氣。

《華爾街日報》詢問了2019年至2023年間擔任勞工統計局局長的比奇（Bill Beach），他回憶，布雷特松本是一位相處愉快、研究能力紮實的同事。比奇表示：「我認為他在局內會是相當受歡迎的人選。」

值得注意的是，川普在開除麥肯塔弗後，於去年秋天曾提名傳統基金會（Heritage Foundation）首席經濟學家、福斯新聞評論員 E.J. 安東尼（E.J. Antoni）出任勞工統計局局長。但安東尼長期批評勞工統計局，卻沒有任何聯邦政府任職經驗，學術研究發表亦相當有限，該項提名隨即遭到強烈批評。

安東尼還被媒體發現，曾經營一個已刪除的社群帳號，內容涉及對同性戀者及川普批評者的煽動性言論，最終川普在參議院審議前，就撤回了對安東尼的提名。

