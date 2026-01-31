穿UNIQLO發熱衣竟有「隱藏小技巧」！資歷17年資深店員全說了

UNIQLO的「HEATTECH吸濕發熱衣」被粉絲稱為冬季必備商品。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，「HEATTECH吸濕發熱衣」更被粉絲稱為冬季必備商品，長年深受消費者喜愛，但很多人在冬季穿著時，進到開著暖氣的室內後會流汗，更進一步出現「汗濕後覺得冷」（汗冷）的狀況。日本媒體近日詢問了任職UNIQLO長達17年的資深員工銅谷（銅谷さつき），要如何避免這個情形？她透露了內行人才知道的小技巧，也就是在裡面多穿一件AIRism涼感衣。

日本關西電視台（KTV）在最新節目報導中，揭露多項不為人知的實用穿搭與收納方法。而UNIQLO的「HEATTECH 發熱衣」，因具備鎖住暖空氣、提升保溫效果的機能性，長年深受消費者喜愛，但也有些不方便的地方，就是會「汗冷」。

請繼續往下閱讀...

資深員工銅谷小姐指出：「冬天室外與室內溫差很大，很多顧客一進到有暖氣的室內就會流汗，結果反而出現汗冷的情況。」針對這個困擾，她分享了一個實際在員工與顧客之間流傳的穿搭祕訣，就是在 HEATTECH 裡面，再多穿一件 AIRism 涼感衣。

她表示：「這個方法不只在店員之間，連顧客之間也已經相當普及，算是內行人才知道的小技巧。」

銅谷進一步解釋原理指出：「先穿一件能快速吸汗、迅速乾燥的 AIRism，再外搭 HEATTECH，就能防止汗冷，同時把身體產生的熱能牢牢留住，兩者搭配起來是最理想的穿法。」

該穿搭方式也曾在UNIQLO官方 Instagram 上分享，累積超過5300個讚，獲得熱烈回應。

此外，也有不少男性店員會在褲子裡同時穿上 AIRism 與 HEATTECH，外觀看不出任何異狀，堪稱名符其實的「隱藏版技巧」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法