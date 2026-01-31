為產值3兆南科「催生」 集團婚禮首度由閣揆證婚

南科舉辦30週年園慶，並進行集團婚禮，行政院長卓榮泰出席。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕年產值直逼3兆元的南部科學園區，設立迄今邁入30週年，今天舉辦園慶活動並進行集團婚禮，行政院長卓榮泰專程為66對佳偶證婚，這也是園區22屆集團婚禮以來，首度由閣揆蒞臨證婚，他鼓勵新人們以科技產業護國群山的精神，來解決少子化的國安問題，並重申0到6歲國家一起養的托育政策，可以協助減輕負擔，將經濟成果，讓全民共享，大家敢婚、樂生。

卓榮泰提到，這也是他接任行政院長以來首度參加集團結婚，推崇該園區不僅為科技的搖籃，也是愛情的溫床，走過30年歲月，目前現址已由晶圓來取代甘蔗，成了台灣邁向世界、主導世界高科技力量的重鎮。

卓榮泰說，行政院主計處公布，去年第四季經濟成長率12.68％，38年來最高，去年一整年經濟成長率也上修至8.63％，15年來最高，完全超越亞洲四小龍；去年人均GDP所得已達3萬9477美元，逼近總統清德期許今年的4萬美元，台灣半導體產值成長到6.5兆元，南科佔了快一半，國家GDP也成長到28兆元，都是科學園區工作夥伴們的努力付出，大家攜手共創的成果。

南科舉辦30週年園慶，並進行集團婚禮，新人們開心合影。（記者吳俊鋒攝）

卓榮泰指出，台灣科技產業聚落經驗全世界都在看，連台美雙方談判，美國也希望該經驗能到美國服務廠商；行政院2024年起提出晶創台灣計畫，投入經費，培養更多AI人才、引進更多IC產業，取得先進技術領先地位，吸引更多國際資金與大廠進駐，讓所有科技園區都蓬勃發展；今年再提出AI新十大，希望將台灣從硬體製造提升到軟體登峰，立足台灣、走向全世界，大家攜手打拚，往前繼續前進。

南科舉辦30週年園慶，行政院長卓榮泰出席。（記者吳俊鋒攝）

卓榮泰也提醒佳偶，效法園區不斷電系統的能力，一直保持熱戀時的感覺與動力，相互關懷，且除了硬體製造之外，也要發揮高良率優勢，生育優秀的下一代，政府的托育計畫，就是希望減輕民眾負擔，新人們都來得及、趕得上、用得著，打造愛情與幸福的聚落，快樂工作，歡喜回家。

今年園慶主題為「南科磐石，昂首三十」，管理局長鄭秀絨陪同下，與卓榮泰、國科會主委吳誠文、副市長姜淋煌與立委郭國文、陳亭妃等，一起為新人證婚。

鄭秀絨表示，今年為南科集團結婚第22屆，截今已累計有721對新人參與南科，成為南科與園區家庭之間深厚情感連結的重要見證。

今天的活動現場邀請屏東排灣族的希望兒童合唱團演唱民謠，以及台南在地傳統慶典舞蹈的赤山表演藝術坊表演，流行音樂則有YELLOW黃宣、小男孩樂團與陳忻玥帶來精彩表演。

