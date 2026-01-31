華許攜手貝森特 Fed未來3大改變

美國總統川普三十日宣布前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）為聯準會新任主席。（路透資料照）

〔記者高嘉和/綜合報導〕美國總統川普宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh），接替今年5月任期屆滿的鮑爾主席職位。因華許與財政部長貝森特被視為是「美元價值」堅定支持者，消息傳開後，黃金、白銀等貴金屬因避險需求大減的預期，而創紀錄崩跌；綜合國際媒體報導，未來Fed將有幾大改變，包括從數據依賴轉為前瞻指引、廢除點陣圖與通膨目標彈性化，及縮減資產負債表來換取降息空間。

美元價值的捍衛者

綜合彭博、路透、華爾街日報等報導，儘管華許過去曾強烈反對量化寬鬆（QE），之前擔任Fed理事時被視為是傳統「鷹派」，但近年來立場已向川普靠攏。他公開批評鮑爾任內的Fed，過於依賴落後數據，主張所謂「生產力驅動的通縮繁榮」，即AI發展可推動生產力大增，Fed應大膽降息以刺激成長，不必過度擔心短期通膨。

請繼續往下閱讀...

他與貝森特也被視為捍衛「美元價值」支持者。例如貝森特推動三三三政策，即3%經濟成長、3%赤字率及每日增產300萬桶原油；而華許的貨幣政策主張被期待可配合此財政擴張，透過降息來減輕政府債務壓力，且華許曾提議重新審視1951年「財政部－聯準會協議」，主張在買賣國債上應與財政部加強協調。但也引發Fed獨立性的質疑，遭批評Fed恐變成白宮附庸。

不再依賴落後數據

大多分析師預測，未來Fed政策走向可能三大變化。包括從「數據依賴」轉變到「前瞻指引」；即華許批評現在的Fed太過依賴落後的經濟指標，隨著AI技術與去管制化，美國可維持低通膨且享受高成長，基準利率有大幅下調的空間。

通膨目標改彈性區間

另貝森特曾公開批評點陣圖誤導市場。華許可能推動廢除此機制，改以更具確定性的政策指引，目前2%單一通膨目標可能被1.5%到2.5%的彈性「區間制」 取代，讓Fed有更大的政策彈性。

縮表換取降息空間

儘管華許傾向降息，但他對反對Fed資產負債表擴張始終強硬，長期批評 Fed購買國債與不動產抵押貸款證券（MBS）是「扭曲市場」，未來很可能出現「短期利率下降（降息）、長端流動性收緊（縮表）」的全新政策組合。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法