川普千億退稅拚選情、美股輪動行情浮現 中租基金平台：多元配置把握回檔布局

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，考量美股、美債是執政者的核心政績，發生系統性崩盤的機率偏低。（中租投顧提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕隨著美國總統川普支持率面臨壓力、2026年期中選舉腳步逼近，規模龐大的減稅與退稅政策再度成為政策焦點。市場關注被稱為《大而美法案》的退稅方案，擬追溯至2025年的減稅措施，預計將向市場釋出千億美元以上的退稅紅利，被視為刺激經濟、穩定選情的重要財政工具。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，川普政府除推動減稅外，也刻意引導油價下跌以降低通膨壓力、維持消費動能，形成財政與能源政策並進的「組合拳」。試圖透過政治壓力，強行延長美國經濟的擴張週期，為資本市場創造新的投資契機。

不過，儘管整體經濟數據仍屬穩健，美國內部的結構性問題依舊存在。近年受到關注的「ALICE族群」（資產受限、收入受限但有工作者），反映出受薪階級與資產階級之間的差距持續擴大。加上AI與自動化加速導入，行政與基層職務替代效應浮現，就業成長動能預期維持溫和。最新數據顯示，1月消費者信心指數創下新高，通膨預期降至一年低點，在利率趨於中性、就業低速成長的背景下，美國經濟仍展現高度韌性。

企業基本面方面，美股財報表現持續優於市場預期。S&P 500指數中，2025年第四季獲利成長仍主要由科技「七巨頭」貢獻，年增幅超過2成。不過，市場焦點已逐步轉向2026年，預估其餘493家企業的獲利成長率，將由2025年的4.1%大幅提升至12.1%。蘇皓毅認為，這顯示美股獲利結構正趨於均衡，市場動能不再僅由大型科技股支撐，而是轉向更健康的類股輪動格局。

在科技產業方面，雲端服務商持續提高資本支出，AI相關投資動能不墜，將持續為半導體與AI供應鏈注入成長動力，確保科技股仍是整體投資組合中的核心配置。

政策面上，川普政府縮減綠能補貼、轉而支持化石燃料產業，同時大幅增加國防預算，市場普遍預期將有利於傳統產業、價值型類股及軍工相關族群。蘇皓毅表示，地緣政治風險雖可能帶來短期波動，但考量美股與美債表現向來被視為執政成績的重要指標，出現系統性崩盤的機率仍偏低。

面對美股類股輪動加速，中租基金平台建議，可多元資產配置分散風險，並透過定期定額維持投資紀律，搭配市場回檔時的加碼策略。中租基金平台推出的「靈活扣」機制，結合定期不定額與智慧加減碼功能，可在市場拉回時自動提高投入金額，協助投資人掌握布局時點。

