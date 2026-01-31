住過日本飯店的人一定懂！冰箱「地雷級忘記物」 引爆共鳴血淚史

許多日本飯店的房間會附有小冰箱，不少遊客在退房後，才猛然想起裡面有放東西。飯店櫃檯示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本連鎖飯店品牌「Super Hotel（スーパーホテル）」在全日本擁有 177 家分店，近來積極經營社群平台，透過分享入住飯店時的「常見情境」以及客房備品相關話題，屢屢引發網友共鳴。Super Hotel在社群的貼文再度掀起討論熱潮，內容聚焦不少旅客都曾遇過的經驗：把食物放進飯店冰箱，卻忘了帶走。

日媒《LIMO》報導，Super Hotel在社群的影片中描述，許多人因為「要住飯店」，一早興高采烈地在便利商店挑選隔天早餐用的優格，並妥善放進客房內的小冰箱。然而，隔天早上卻因為趕著整理行李、準備退房，直到出門甚至離開飯店後，才猛然想起冰箱裡還放著那盒優格，讓人懊悔不已。

請繼續往下閱讀...

事實上，多數飯店客房都會設置小型冰箱，供旅客存放伴手禮、飲料或隔日早餐，但也因此成為「忘東忘西」的高風險地帶。

留言區也湧入眾多網友分享自身慘痛經驗，包括「前陣子才剛發生」、「如果是水果沙拉優格，忘了真的會更心痛」，以及「明明是為了隔天買的飲料，結果直接忘在冰箱裡」等，迴響熱烈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法