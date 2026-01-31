Costco變球鞋戰場！Nike SB Dunk聯名款開賣 現場瘋搶、黃牛價翻倍

Costco和耐吉的聯名鞋款，已在網路上出現轉售。（圖擷取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）和運動用品製造商耐吉（Nike）聯名推出的球鞋Kirkland Signature SB Dunk Low，每雙售價為135美元（約4283元新台幣），結果在近期突襲發售後，美國部分 Costco 門市出現搶購熱潮，如今每雙轉售價已經喊到400美元（約1.26萬元新台幣）。

雖然一般人提到 Costco 可能不會想到球鞋，但耐吉正試圖改變這個印象。兩大品牌合作推出的這款 Kirkland Signature Nike SB Dunk Low球鞋，在週五（30日）突然上市，零售價為 135 美元，僅在特定美國 Costco 門市販售。

從消費者在 Costco 店內拍攝的影片可見，這款球鞋在完全未經官方公告的狀況下突襲上架，仍吸引民眾排隊搶鞋，每個人都盯著鞋棧板，尋找自己尺寸的鞋款。

截至週五，Costco 官方網站尚未提供線上購買選項。這次上架的鞋款數量尚不明朗，也不確定售罄後是否會再補貨。

專家分析，因為這款球鞋僅出現在實體 Costco門市，也集中在西岸及部分東岸的Costco門市，稀缺性才引發搶購和轉賣熱潮，但關鍵因素在於，兩大品牌並沒有公開總產量，若持續維持區域限量上架的話，這個稀缺性會保持價格在高位；但若耐吉之後在全美，或是在 SNKRS（耐吉官方發售APP） 上架，供應大量增加的話，其價格可能下滑。