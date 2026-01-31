黃金史詩級暴跌後還能買嗎？花旗「一句話」點破後市風險

黃金價格週五（30日）大跌近10%，創下1983年以來最大單日跌幅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週五（30日）大跌近10%，創下1983年以來最大單日跌幅，花旗集團（Citi）週五指出，黃金投資配置目前受到多項交織的地緣政治與經濟風險支撐，但其中約有一半的風險，可能在今年稍晚開始消退。

《路透》報導，黃金現貨價週五大跌9.5%，寫下1983年以來最大單日跌幅，報每盎司4883.62美元，在週四最高曾觸及創紀錄的5594.82美元。美國2月黃金期貨價格為每盎司4745.1美元，跌幅11.4%。

主因在美國總統川普宣布，將在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於 5 月任期屆滿後，提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接掌聯準會，此舉帶動美元走強。

花旗週五表示，支撐黃金需求的部分核心風險，包括美中緊張關係、兩岸風險、美國政府債務疑慮，以及圍繞人工智慧（AI）的不確定性，預料仍將使金價在歷史水準上維持高檔。

不過花旗估計，目前已反映在金價中的風險約有一半，將在 2026 年不會實現，或無法持續超過一年。

花旗補充指出：「我們認為，川普政府將在 2026 年期中選舉年力推美國經濟進入『金髮女孩』（Goldilocks）狀態，同時，俄烏戰爭告終，以及伊朗局勢最終降溫，皆代表相較於當前水準，風險將出現顯著下降。」

美國經濟進入金髮女孩狀態，指的是經濟成長適中、通膨溫和可控，都處於「不冷不熱」的理想經濟環境狀態。這樣市場避險需求將會下降，黃金的投資吸引力估計也將隨之減弱。

花旗指出：「華許若獲確認任命，將進一步鞏固我們長期以來的基本情境判斷，即聯準會仍將維持政治獨立性，這也是對金價而言一項中期偏空的因素。」

