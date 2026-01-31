川普要打伊朗了？國際油價守在半年高點 市場緊盯下一步

國際油價週五（30 日）收低。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（30 日）小幅回落，在近期漲勢後進入整理，不過價格仍守在近6個月高點附近，主因美國與伊朗之間揮之不去的緊張關係持續提供支撐。

美國紐約西德州中級原油期貨收在每桶 65.21 美元，下跌 21 美分，跌幅 0.32%。

布蘭特原油期貨收在每桶 70.69 美元，下跌 2 美分，跌幅 0.03%。3 月期貨合約將於週五稍晚到期。

Again Capital 合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「目前市場焦點幾乎完全放在伊朗身上。市場已經反映了大量與伊朗相關的地緣政治風險，但在這個時間點，很難為風險做出精確定價。問題在於，若真的對伊朗採取行動，伊朗會如何回應？」

油價週四觸及 8 月初以來最高水準。多名消息人士指出，美國總統川普正評估包括精準打擊在內的對伊朗行動選項，引發市場對原油供應中斷的擔憂。美伊雙方隨後皆釋出願意對話的訊號，但伊朗週五表示，其防禦能力不應被納入任何談判議題。

近幾週來，美國已強化在中東的軍事部署，並宣布新一輪制裁，鎖定 7 名伊朗籍人士及至少 1 個相關實體。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）指出：「隨著俄羅斯與烏克蘭之間出現偏冷的停火前景，以及川普政府為伊朗核計畫談判敞開大門、使攻擊伊朗未必發生的可能性浮現，這波漲勢暫時踩下煞車。」

美元週五走強，主要在於川普宣布，將在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）任期於5月屆滿後，提名前聯準會理事華許 （Kevin Warsh）接掌聯準會。

美元走強通常會抑制以其他貨幣計價的買家需求。PVM Oil Associates 分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「美國原油在停產後產量回升，以及哈薩克接近恢復田吉茲（Tengiz）油田生產，也共同影響了市場情緒；在本週表現偏多的情況下，投資人於週末前進行部分獲利了結，屬於合理反應。」

《路透》針對 32 名分析師進行的調查顯示，多數人預期，今年油價將維持在每桶 60 美元附近，因潛在的供給過剩，將抵銷地緣政治緊張局勢可能帶來的干擾。

