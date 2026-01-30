自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

記憶體漲勢看不到盡頭 DRAM與NAND飆至紀錄高價

2026/01/30 23:10

記憶體進入強漲階段。（彭博）記憶體進入強漲階段。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國《BusinessKorea》30日報導， DRAM與NAND快閃記憶體月均價格強漲。DRAM主流產品1月已漲破11美元，NAND也較前1月漲逾60%。

根據市場研究公司DRAMeXchange 1月30日公佈的數據，1月個人電腦DRAM產品（DDR4 8Gb 1Gx8）的平均固定合約價格為11.5美元，較前1月的9.3美元上漲23.66%。

DDR4的平均價格自去年4月的1.65美元，已連漲10個月，達到2016年6月開始有價格追蹤以來的最高價。

分析師認為，隨著人工智慧（AI）的普及，用於伺服器的高附加價值DRAM的供應成為優先，致使用於個人電腦的DDR4短缺，推升價格上揚。

DRAMeXchange母公司集邦科技指出，「DDR4 8Gb模組已上漲115%至120%至平均價格85美元」，該公司評估，DRAM市場已進入強漲階段，預計今年第1季個人電腦DRAM的合約價格將較上1季上漲105%至110%。

集邦科技指出，「今年上半年，以供應商為中心的定價結構在供需關係緊張的市場環境下日益根深蒂固；高價趨勢很可能持續，短期內不會出現價格調整」。

1月主流NAND快閃記憶體產品（用於記憶卡和隨身碟，例如128Gb 16Gx8 MLC）平均固定合約價格飆升至9.46美元，較上1月的5.74美元上漲了64.83%，為連續第13個月上漲。

對於NAND快閃記憶體而言，成熟製程（傳統製程）產品的供應減少，也被認為是漲價的主因之一。

集邦科技指出，「由於供應商優先將產能分配給3D NAND和高容量產品，SLC和MLC等成熟製程產品的晶圓投入量減少，限制了市場供應。與此同時，工業、汽車和通訊等特定應用領域的需求依然強勁，這加劇了1月的價格上漲」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財