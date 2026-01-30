瀚荃增添集團營運效益 公開收購全宇昕15％股權

瀚荃晚間召開重大訊息說明記者會，管理層今日敲定決議公開收購全宇昕科技已發行股份總數的15%。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠瀚荃（8103）晚間召開重大訊息說明記者會，管理層今日敲定決議以每股104元，公開收購分離式元件設計商全宇昕科技股份有限公司（6651）已發行股份總數（3460萬1541股）的15%。若本次公開收購順利完成，未來亦不排除雙方進一步交流合作，透過資源整合、策略合作機會，提升雙方股東權益與整體營運綜效。

瀚荃本次公開收購期間自2026年2月3日起至年3月10日止，將依據相關法令規定辦理。若應賣股數達預定最高收購數量（519萬1000股），則本次公開收購總金額為5億3986.4萬元；不過，若是最終有效應賣股數低於預定最高收購數量，但是已達最低收購數量（173.1萬股，全宇昕公司已發行股份總數5%），則本次公開收購數量條件就算完成。

請繼續往下閱讀...

瀚荃觀察，全宇昕為台灣上櫃公司，專注於功率半導體元件的研發、設計及銷售，為無晶圓廠（Fabless）商模的分離式元件設計專業供應商，擁有分離式半導體元件IC的重要關鍵前瞻技術，並具備功率元件製程的特殊設計能力與新產品研發實力，充分運用全球半導體產業專業分工優勢，並掌握市場變化，於相關領域具備前端廠商地位。

瀚荃認為，全宇昕近年來營運績效良好，獲利能力、現金股利表現穩定，財務結構亦相當健全。因此，公司基於財務性投資考量，透過本次公開收購、增加可認列合理投資收益，有助於提升整個集團的資產報酬率與股東權益報酬率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法