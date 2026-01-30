打造亞洲資產管理中心 金融研訓院產學合作培訓人才

金融研訓院與各大學攜手合作培養資產管理人才，並於今日舉辦「亞資新星校園日」。（圖為金融研訓院提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕為因應國家發展「亞洲資產管理中心」政策，台灣金融研訓院與各大學攜手合作培養資產管理人才，並於今日舉辦「亞資新星校園日」。金融研訓院表示，本活動作為「亞洲資產管理中心人才培訓計畫」的寒假盛事，邀請已完成八大專業主題培訓的大專院校學子，由各校嚴選出一支菁英代表隊參與策略提案競賽；並續舉辦「金融人才媒合交流會」，藉此完整建構從校園銜接至產業的人才孵化鏈。

今天的競賽由台灣大學、輔仁大學、中原大學、中正大學、及成功大學等大專校院各隊伍，針對私人銀行、OBU發展策略以及家族辦公室等核心主題，向台北富邦、兆豐及星展（台灣）等銀行財富管理業務高階主管進行實戰提案。

下午的媒合會則邀集元大、台新、永豐、華南、玉山及星展等6家金融機構，與學生進行面對面交流，讓新世代人才與產業直接對話。

對此，台灣金融研訓院院長高一誠表示，在全球AI運算與應用需求高速成長的趨勢下，我國頂尖科技製造的硬實力，讓經濟成長產生結構性轉變，進而創造出新一波資產管理的人才需求。

金研院近期與瑞士及新加坡的高資產管理培訓機構交流時，國際機構對於台灣如何運用AI來發展金融服務業產生強烈的興趣，而今日競賽隊伍就有許多創新想法可以應用在資產管理的人才賦能上。

現場除了機構分享企業文化與人才需求外，更結合 AI 職涯體驗與互動交流設計，協助學生深化自我認識、提前接軌金融職場。金研院強調，從在學期間50小時的培訓到今日的產學對接，成功搭建了校園與產業間的橋樑，更落實「學用合一」，為台灣資產管理產業厚實未來發展基石。

