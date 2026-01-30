Google AI Plus家庭分帳超划算！忽略「這條件」恐用不到全功能

Google AI Plus以每月新台幣260元登場，引發用戶及網友熱烈討論怎樣團購最划算。（路透）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著Google AI Plus以每月新台幣260元登場，引發用戶及網友熱烈討論，新用戶前兩個月還可享5折優惠，等於每月130元即可使用進階AI 功能，不少網友也開始精算「家庭成員共享」的訂閱方式，試圖把月費壓到最低。

根據方案設計，AI Plus支援最多5位家庭成員共享會員權益，平均分攤後，每人每月費用最低甚至可降至約43元（260元/6），被網友戲稱為「Google AI 最便宜訂閱法」。不過，這套看似划算的算法背後，其實藏著一個容易被忽略的關鍵前提「年齡限制」。

Google表示，AI Plus已於台灣在內的35個國家與地區正式推出，方案內容涵蓋Gemini 3 Pro進階模型、AI影片生成工具，以及200GB雲端儲存空間，可整合用於Google相簿、雲端硬碟與 Gmail。

訂閱者可透過Gemini應用程式處理程式編寫與複雜推理，使用Deep Research生成主題式分析報告，或以Nano Banana Pro、Veo 3.1 Fast進行圖像與短影音創作；同時也能在Gmail、Google文件中直接使用內建Gemini，NotebookLM則提供更高的語音摘要與分析上限。

家庭共享機制雖可有效降低整體訂閱成本，但仍設有項門檻。有網友在討論時特別提醒，除了家庭群組管理員須年滿18歲，且所有成員必須居住在同一國家或地區外，更需留意的是，未滿18歲的帳號即便加入家庭方案或自行訂閱，實際可使用的功能仍大幅受限。

依規定，包含 Flow、Gemini 3 Pro（AI 模式）、Gemini 應用程式、Gmail 與 Google 文件內建 Gemini、NotebookLM 以及 Whisk等核心服務，皆僅開放給年滿18歲的使用者。也就是說，若家庭成員中包含未滿18歲帳號，即便分攤訂閱費用，仍可能「用不到全部功能」。

