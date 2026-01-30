美智庫控台「走後門」操縱貨幣 央行4點駁斥

美智庫控台「走後門」操縱貨幣 央行四點駁斥（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期美國智庫學者對我國壽險業匯率會計新制，提出多項質疑，包括央行與金管會合作，藉由該新制降低業者海外投資避險比率，增加國內美元需求，形同「隱性操縱匯率」以助貶新台幣以及央行預設新台幣升值防線；台灣經常帳長期順差，新台幣匯率被低估，未來應升值等論點。央行今日晚間以四點說明駁斥該學者說法。

央行並以美國財政部最新公布匯率報告中對台灣觀察指出自2021年以來，央行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動，以此打臉該學者說法。

請繼續往下閱讀...

央行四點說明如下：

一、壽險業匯率會計新制屬金管會權責，與本行匯率政策無關

央行指出，壽險業會計制度制定與推動，為金管會職權範疇。金管會表示，推動壽險業匯率會計新制，旨在引導業者避險策略回歸長期經營視角，並透過提列外匯價格變動準備金及盈餘公積等相關配套措施，強化業者長期匯兌風險管理能力，促進永續經營並提升資本韌性。此等措施非央行權責事項，與央行匯率政策無關，該學者臆測「本行與金管會合作藉此隱性操縱匯率」，顯與事實不符。

且壽險業在調降避險部位，如透過海外無本金交割遠期外匯（NDF），對國內匯市影響相當有限；如透過FX Swap調整，則為支應Swap到期美元交割需求而以新台幣買進美元時，將對新台幣匯率造成影響，惟因壽險業係分階段降低FX Swap部位，且壽險業者僅係外匯市場眾多參與者之一，對國內匯市影響應屬有限。

二、本行致力維持新台幣匯率之雙向「動態穩定」，本行無法亦不會預設新台幣升值防線

央行重申，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，央行從未預設匯率目標水準。央行政策目標是維持新台幣匯率雙向「動態穩定」，在匯市出現過度波動或失序變動，致有危及金融穩定之虞時，當本於職責進場進行雙向調節，以維持市場秩序，降低國內匯市及經濟金融之衝擊。

至於該學者指稱央行過去曾在28~29元某特定價位3度大舉進場干預，顯示央行預設目標匯率水準，此論述有違事實。實際上，前揭本行進場干預並加大調節動作，是基於國內匯市出現強烈的單邊預期，致供需嚴重失衡，有危及金融穩定之虞。2025年5月上旬新台幣大幅升值，本行進場調節即為一例。

央行並以美國財政部匯率報告回應該學者，美方指出，「自 2021 年以來，本行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動」。

三、經常帳順差、實質有效匯率指數（REER）及購買力平價（PPP）等方式不宜用來衡量匯率是否低估

央行說，影響匯率因素眾多，相較於經常帳，在金融自由化後，資金移動更具關鍵。我國金融帳開放已久，跨境資金移動頻繁；2025年台灣外資及本國資金進出規模相對於商品貿易之外匯交易量達18.4倍（2024年為19.3倍），顯示外資進出為主導國內匯市變動之主要力量。因此，經常帳順差、REER及PPP不宜用來衡量匯率是否低估。

且台灣經常帳順差持續擴大，反映國內長期儲蓄高、投資低等經濟結構問題。至於近年台灣貿易順差擴大，主要係國外需求成長及全球供應鏈調整，以及台灣產業結構升級與高科技產品的國際競爭力日益提升所致，匯率並非主要影響因素。金融自由化及全球供應鏈發展，使匯率做為貿易失衡的調整工具更加困難。

央行指出，該學者也曾以新台幣實質有效匯率指數（REER）下跌來指稱新台幣匯率低估，事實上2025年10月新台幣名目有效匯率指數（NEER）較1995年升值9.6%；同期間，新台幣REER下降18.9%，兩者差異主要係台灣物價漲幅較主要貿易對手國低35.2%所致，亦反映台灣購買力提高，並非新台幣匯率低估。

至於以購買力平價（PPP）衡量某國貨幣是否低估，世界銀行及經濟合作暨發展組織（OECD）均指出，PPP旨在瞭解各國物價水準與貨幣購買力的高低，不宜用來衡量匯率低估或高估。

四、在當前全球金融自由化及資本自由移動下，國際資金鉅額且頻繁移動已成為影響匯率波動的主因。長期以來，新台幣匯率有升有貶、呈雙向波動且長期走升，央行實施管理浮動匯率以維持新台幣匯率之動態穩定，並未刻意壓低新台幣匯率。過去10 年來新台幣名目及實質有效匯率指數分別升值17.0%及8.6%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法