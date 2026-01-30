德國Beiersdorf集團整合高端線 香緹卡台灣2月併入La Prairie體系

德國Beiersdorf AG拜爾斯道夫集團旗下兩大高端美妝品牌，在台營運將於2月正式合併。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕德國上市公司Beiersdorf AG拜爾斯道夫集團，旗下擁有大眾保養品牌NIVEA妮維雅與醫學美容品牌Eucerin等，並於1991年收購瑞士奢華護膚品牌La Prairie萊珀妮，正式布局頂級護膚市場。

集團在高端線的擴張持續推進，2021年再取得美妝品牌Chantecaille香緹卡股權，進一步完善其高端美妝版圖。值得注意的是，La Prairie萊珀妮於2019年在台正式成立分公司，深耕台灣頂級客層，業績逐年成長，近兩年更在整體美妝市場承壓下，逆勢繳出雙位數成長表現。

為優化品牌組合與營運架構，La Prairie宣布自2026年2月1日 起，香緹卡在台灣的品牌經營權將正式併入La Prairie台灣分公司。La Prairie台灣總經理蔡明勳表示，此次調整屬集團策略性布局，旨在強化資源整合、提升營運效率，並放大品牌於高端美妝市場的整體競爭優勢；香緹卡既有的產品品質、服務內容與品牌精神，皆將在新營運架構下持續延續。

因應此次調整，未來將由台灣萊珀妮公司負責個人資料之處理與管理，並依法妥善保護消費者資訊，香緹卡的會員權益皆不受影響，並將在新架構下持續優化品牌體驗。

