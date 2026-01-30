川普宣佈：前聯準會理事華許掌舵美央行

新任聯準會主席華許。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普30日宣佈前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）為聯準會新任主席，華許29日赴白宮與川普會面，他是聯準會批評者，主張美國央行必須進行「政權更替」才能贏回失去的威信。

川普在其社群媒體「真實社交」發文說，「我認識華許很久了，毫無疑問，他將是聯準會很棒的主席之一，或許是最好的主席」。前一天他在甘迺迪中心表示，他將在30日上午宣佈他的人選，他指出，「許多人認為此君是幾年前該坐上那個位置的人，我認為這將是非常好的選擇」。

8年前，川普曾考慮華許出任聯準會主席，但他最後選擇鮑爾，鮑爾任期至今年5月。川普一再表示後悔該決定，因為鮑爾拂逆他快速、大幅降息的要求。在此次聯準會新任主席的遴選過程中，川普將支持降息作為他的明確標準之一。與其他3名最後人選相同，華許說，聯準會應降息更多。

華爾街日報報導，55歲的華許2006年至2011年擔任聯準會理事，他長期來為重返並領導聯準會做準備，除了公開批評聯準會，他也一改多年支持自由貿易的立場，支持川普的關稅政策。

去年4月他在國際貨幣基金（IMF）演說指出，聯準會「目前的創傷主要是自己造成的」，他呼籲「政權更替」，對引導聯準會利率設定的架構進行整頓，他沒有說明具體內容。

路透報導，雖然華許支持降息，但比起其他人選立場較為溫和，且對於推出大規模貨幣刺激十分謹慎。Wealth Club首席投資策略師斯崔特（Susannah Streeter）說，「基於他的經歷與過往態度，如果通膨壓力再次加劇，他可能維持現有政策」。

CNBC也報導，基於他過去聯準會的經驗，以及華爾街認為他不會對川普唯命是從，他的勝出可能不會對市場造成太大影響。

巴恩森集團（The Bahnsen Group）投資長巴恩森（ David Bahnsen）說，「華許在金融市場獲得敬重與威信，獲得這份工作的人，短期內都會降息，然而，我認為長期來看，他將是可靠的人選」。

該人士任命須通過參議院的批准。鮑爾對於5月卸任後，是否採取不尋常行動，以聯準會理事之姿留在聯準會，未做表示。此舉將使川普無法取得另一個填補聯準會空缺的機會，鮑爾團隊的理事會任期至2028年。

