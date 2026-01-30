拚2027年損益轉正！將來銀行董座郭水義揭示今年3大願景

將來銀行今（30）日舉行謝年會。（讀者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕純網銀國家隊將來銀行開業即將邁入第4年，今（30）日舉行謝年會，上任將滿周年的董事長郭水義，會中揭示過去1年各項業務指標成長動能顯著，宣示將達成「2027年轉正」的目標。考量經營模式已具高度穩健性，今年推出每人每年3天「全薪家庭照顧假」，及1日「全薪志工假」，藉此關懷員工需求及追求Work-Life Balance，以行動落實企業責任。

將來銀行董事會日前通過總經理張恭賀真除案，正式任命張恭賀為總經理，今日將來銀行舉行謝年會，董事長郭水義、代總經理張恭賀合體，與300多位員工同樂，並祭出百萬獎金供員工抽獎。

郭水義指出，將來銀行去年各項業務指標都有強勁的成長動能，客戶數截至去（2025）年底達55萬戶，淨增加戶數為前1年度（2024）逾3倍；存款餘額近600億元，淨增額為前1年度的1.7倍；放款餘額逾370億元，淨增額為前1年度的近1.5倍，經營模式具高度穩健性。

郭水義表示，去年推出台、外幣可投資美國個股及ETF後，將來銀行成為國內唯一集「外匯」、「財富管理」、「保險」、「房貸」、「信貸」、「存款」、「支付」、「繳費」服務於一身的純網銀業者，幾乎所有常見的金融需求，均可在App上一指完成，實現「純網銀就是將來、將來就是純網銀」的目標，今年更將朝「開業6年轉虧為盈」、「形塑金融科技創新品牌」、「普惠金融發展標竿」3大願景邁進。

將來銀行總經理張恭賀表示，將來銀行自推出台、外幣投資美股個股及ETF服務後，一舉將國人的投資範疇擴大到全球最大金融市場，今年將瞄準「建構數位外匯、財管首選品牌」。透過24小時全天候的「一站式平台」翻轉傳統金融，客戶可於App內一指完成換匯、境內外投資，無需在不同的App之間切換，將來銀行更將結合兆豐證券等合作夥伴，將加速業務成長動能，每季將推出主題式信貸活動，穩健朝盈餘轉正目標邁進。

2022年開業的將來銀行，已於2023年12月減資26.43億元，並增資26.43億元，根據金管會公布的資料顯示，至2025年9月底累積虧損20億元，另外2家純網銀，LINE Bank（連線銀行）已在開業4.7年後，於去（2025）年底宣布單月獲利轉正，將來銀行董事長郭水義今日宣示，將來銀行各項業務穩健成長，持續朝向「2027年轉正」的目標努力，若順利達成，將成為第2家獲利的純網銀。

