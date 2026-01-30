儒鴻服設大賞睽違5年回歸 蕭美琴：台灣之光不僅晶片

儒鴻長期深耕機能布料與成衣製造，持續從設計與人才端強化產業競爭力。（儒鴻提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）長期深耕機能布料與成衣製造，持續從設計與人才端強化產業競爭力。邁入第十屆的「儒鴻服裝設計競賽」今日揭曉成果，關注紡織產業的副總統蕭美琴對此表示，「台灣之光不只有晶片，還有紡織業與服裝設計」，凸顯在全球供應鏈重組趨勢下，台灣紡織產業的科技含量與創新價值正重新受到國際關注。

副總統蕭美琴全程參與此次服裝展並給予得獎團隊頒獎。（儒鴻提供）

蕭美琴表示，本屆參賽作品涵蓋太空、科技、運動與登山等多元主題，設計師透過機能、科技與創新相互交織，展現高品質的台灣實力，也顯示台灣不僅具備製造能量，更有能力在設計端引領趨勢、走向國際。

從產業角度觀察，儒鴻舉辦設計競賽的意義，已不僅止於培育新銳設計師，而是進一步將設計端納入其材料研發與製造體系。儒鴻此次無償提供入圍決賽團隊使用自研機能布料，讓設計作品直接建立在量產等級的材料基礎上，考驗設計者對機能性、剪裁與商業可行性的整合能力，縮短學用落差。

此外，決賽評審陣容亦邀請國際一線運動時尚品牌客戶參與，評選標準不僅著重於視覺表現，更直接從市場端檢視設計是否具備商品化與量產潛力。業界指出，這類由品牌端「倒灌需求」的競賽模式，有助於讓設計思維提早與全球供應鏈實務接軌，培育具備國際即戰力的人才。

值得注意的是，儒鴻亦在活動中同步展演內部設計團隊的最新系列作品，呈現從布料研發、成衣設計到製造端的一貫整合能力。此舉除展現企業設計能量，也被視為向國際客戶展示未來產品方向與商業潛力的重要窗口。

在全球運動服飾市場持續朝向高機能、高附加價值發展之際，業界普遍認為，具備材料研發、製造與設計整合能力的供應商，將更有機會在國際品牌供應鏈中取得長期合作優勢。儒鴻透過設計競賽深化人才布局，被視為其鞏固機能紡織與成衣垂直整合競爭力的重要一環，也為台灣紡織產業的升級路徑提供具體示範。

