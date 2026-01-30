南科30周年 首頒「功在南科」給台積電等16家廠商

南科園區30周年，首度頒發「功在南科」給對南科發展有卓越貢獻的廠商。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕南部科學園區歡慶30周年，園慶及集團結婚活動將於明（31）日在南科管理局前廣場登場，今天先頒發「功在南科」給對南科發展有卓越貢獻的16家廠商，獲獎名單呈現各種「第1」，其中，「護國神山」台積電獲得南科磐石獎。

南科管理局長鄭秀絨表示，南部科學園區自1996年設立以來，從甘蔗田搖身一變成為具國際競爭力的高科技產業聚落，目前進駐廠商299家、從業人員人數9萬5813人，營業額逼近3兆元。

台積電為南科營業額最高、員工數最多、承租土地面積最大的廠商，獲「南科磐石獎」。（記者劉婉君攝）

南科管理局今天舉辦「南科 30・共好前行交流活動」，邀請產官學研醫代表、歷任推動者及重要合作夥伴與會，並首度頒發「功在南科」獎項，肯定產業界長期投入與協力，共同朝下一階段永續成長邁進。台積電共同營運長秦永沛也應邀進行專題演講。

會中由國科會主委吳誠文頒發獎項給獲獎廠商，獲獎名單中，可看到南科各項「第1」，獲得「南科磐石獎」的台積電，是營業額最高、員工數最多、承租土地面積最大的南科廠商；獲得「卓越成長獎」的緯穎科技、台灣賽孚思科技（台灣默克集團）、川益科技，近年營業額均高速成長。

「創園先鋒獎」得主9家，包括南科首家進駐光電業者群創光電、首家進駐生技業者台灣神隆、首家進駐外商台灣應用材料、首批進駐通訊業者全訊科技與宏捷科技、首批進駐精密機械業者直得科技、首家完工半導體業者南茂科技、高雄園區首家進駐業者萬潤科技。

「永續經營獎」有榮獲TSAA（台灣永續行動獎）及TCSA（台灣企業永續獎）最多獎項的南科廠商、南科廠為首座「鑽石級」綠建築廠辦的台達電，以及榮獲最多次工作平權優良事業單位，並於南科設立首座循環經濟資源創生中心的聯華電子。

