和泰汽車尾牙 總經理蘇純興變身和泰尚勇啦啦隊隊長

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車今天舉行年終尾牙，和泰汽車董事長黃南光和總經理蘇純興表示，2025年汽車產業面臨多重挑戰，和泰汽車營收仍創歷史新高，「是非常、非常困難的一件事情」，蘇純興也率領高階主管變身為「和泰尚勇」啦啦隊，喊出今年營運要再創新高。

黃南光表示，2025年汽車產業面臨多重挑戰，關稅與貨物稅政策變化不定，讓整體市場信心低迷，消費動能也趨於保守，在這樣的情況下，台灣汽車市場全年總銷量僅來到了41.4萬輛，比2024年少了4.3萬輛，市場競爭也更加激烈。

即便如此，和泰汽車去年合併營收仍達2765.9億元，再創歷史新高。和泰汽車代理的TOYOTA、LEXUS和HINO依然穩居各自市場NO.1的領導地位，TOYOTA與LEXUS同時拿下台灣汽車市場年度銷售冠軍與亞軍，這不只是數字上的成就，更代表市場對品牌價值的高度肯定。

黃南光說，隨著AI的快速發展，和泰已成立AI發展事務局，將全面推動AI融入日常工作，提升決策品質與經營效能，讓公司營運更聰明，創造長期商業優勢；同時強化整體布局、積極發展新事業，近期投入日本商用車事業投資，不僅能進一步強化與日本豐田汽車長期穩健的合作關係，更為集團帶來新的成長動能。

蘇純興則指出，今年感覺仍是充滿了挑戰，在台美對等關稅部份，雖然已經公布數字，但細節還沒談，也需要立法院通過，不知道會拖多久？另外國內外政經情況也非常複雜，這對車市是一個強大的壓力。

他說，和泰汽車最厲害的就是在最不好的時候，最不確定的時候，都做好充分的準備，所以今年不管碰到什麼樣的挑戰，和泰絕對有辦法克服達成目標，喊出今年營運將再創新高。

