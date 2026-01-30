南韓國會擋關稅慘了？韓緊急赴美會商無成果

川普日前宣布，把南韓多項產品的關稅提高至25％。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於美東時間26日突然在社群平台發文指出，將南韓多項輸美商品關稅從15%增至25%，南韓緊急派官員前往華府會商。南韓產業通商部長官金正官於美東時間29日前往華府，會見美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），雙方進行90分鐘會談後，尚未達成結論。

韓國《中央日報》30日報導，川普宣布將南韓多項輸美產品關稅提高至25%後，南韓產業通商部長官金正官緊急趕赴華府，並於美東時間29日下午抵達位於華盛頓的美國商務部大樓，與負責川普政府關稅政策的商務部長盧特尼克舉行緊急會議。

報導說，這次會晤引起廣泛關注，金正官在美國商務部大樓待了大約 90 分鐘後，幾乎空手而歸。

被問及會談結果時，金表示，「我和盧特尼克部長進行很多交談，我們計劃明天上午再次會面。」對於川普單方面宣布的關稅上調，他證實目前尚未達成任何結論。

此前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）28日接受CNBC採訪時已經強硬表態，他說，直到南韓國會正式批准美韓貿易協議相關法案之前，兩國之間將不存在關稅協議。

