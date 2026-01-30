風電商意見聽到了！能源署︰3-3風場選商做3大調整

能源署今公布離岸風電3-3選商機制調整。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕開發商意見聽到了!經濟部能源署、產發署於今（30）日邀集開發商、供應鏈業者就離岸風電區塊開發第3期選商機制提供意見，官方做出三調整，包括ESG分數調整為15分，並新增「能源韌性」評分項目與新增「容量擴充」機制，申請人最高可再擴充一倍容量開發；另外，延長售電獎勵年限至多總計延長5年。

能源日前公布離岸風電3-3選商機制，選商採「積分」，實績技術約35分，業者財務能力30分，專案執行能力包括申請案執行程度與ESG規劃則佔35分，今與業者溝通後，專案執行能力總分35分未有變動，而是ESG與專案執行程度調整，主要是ESG調整為15分，專案執行程度也改為15分，另外新增能源韌性評分項目，配分為5分，其評分原則包含風場妥善運作及能源韌性等項目。

請繼續往下閱讀...

此次還特別規劃於區塊開發第3期納入容量擴充機制，讓優勝開發業者可在原申請量一倍範圍內，並給予一定期間辦理環評小組初審作業。能源署官員解釋，因綠電需求亟急，擴增容量會依序遞補取得未獲遴選案風場開發權，但都在總開發量3.6GW內，能源署強調，此機制是寧缺勿濫，並鼓勵有執行力的優勝團隊。

能源署表示，評分項目中有關在地產業及經濟項目、能源韌性項目規劃以量化級距方式來計分，同時規劃延長售電獎勵年限、查核與違約罰則等配套機制，其中，獎勵機制部分是首度導入的機制，將採合併「提前完工併網」、「在地產業及經濟效應」、「能源韌性」項目計算，今也確定最多總計延長5年。

能源署強調，開發業者須承諾在地產業及經濟效益、能源韌性等具體金額，且以國內外相關具體指引來規劃環境友善永續、企業社會責任等項目，非以作文比賽來參與選商作業。另外，在環境友善永續、企業社會責任等項目，則納入使用可回收葉片及遵守漁業聯絡指引作法、符合國內外禁止強迫勞動指引等評分原則。

能源署邀請與會代表為相關公協會推選代表，包含離岸風電開發商、製造供應鏈、海事工程及工程設計等，於會議中提供具體建議方向，若有其他意見可於2/6（五）前提供書面意見，作為經濟部擬訂離岸風電區塊開發第3期選商機制之參考。

經濟部仍預計今年上半年公佈離岸風電區塊開發第3期選商機制，並於今年底完成選商作業目標來邁進，以吸引國內外業者及資金來合作建構台灣離岸風電市場，達成淨零目標，提升臺灣國際競爭力。

