台達電加碼佈局生醫事業 注資12.5億元助攻行動基因

台達電近年除深耕電源與能源管理本業外，也積極布局精準醫療與數位醫療領域。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續擴大生醫版圖，旗下子公司加碼投資癌症基因檢測公司行動基因，增資金額約4000萬美元（約新台幣12.5億元），資金將用於支應營運與業務拓展需求。台達電近年除深耕電源與能源管理本業外，也積極布局精準醫療與數位醫療領域，此次增資被視為生醫事業長線發展的其中一步。

台達電指出，本次由旗下子公司對行動基因進行增資，交易完成後仍維持百分之百持股結構，屬於集團內部資源配置與資金挹注，相關資金將在子公司完成減資彌補虧損及取得主管機關核准後執行，以支應子公司後續營運與市場擴張所需。

行動基因成立於2014年，目前已於台灣、新加坡、日本、泰國及香港設立據點，服務版圖持續擴大。其檢測服務已導入台灣超過80家醫療院所，並與國際藥廠、醫院、保險公司及研究機構合作，逐步建立跨產業合作網絡。屬於台達電旗下生醫事業的重要核心，專注於次世代定序（NGS）癌症基因檢測技術，應用範圍涵蓋癌症早期篩檢、診斷、藥物選擇以及治療過程監控。

在技術與國際認證方面，行動基因已建置通過國際臨床認證的實驗室，可分析超過440個腫瘤相關基因，並成為美國以外首家取得美國食品藥物管理局（FDA）許可函的NGS廣泛型癌症基因檢測公司，技術門檻與國際能見度具備一定水準。透過一次性分析多項基因變異，協助醫師制定更精準的治療策略，符合近年精準醫療發展趨勢。

台達電董事長鄭平過去曾指出，全球人口高齡化趨勢明確，癌症發生率持續攀升，相關醫療與檢測需求將隨之成長。相較傳統檢測方式，NGS技術在效率與資訊完整度上具備明顯優勢，未來在臨床應用與商業模式上仍具相當發展空間。

法人分析，台達電透過持續挹注資金，協助行動基因強化研發、拓展國際市場，有助於加速生醫事業規模化進程，也讓集團在電源與能源管理本業之外，逐步建立第二成長曲線。隨著精準醫療需求擴大，相關投資可望成為台達電中長期布局的重要一環。

