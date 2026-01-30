台灣續列美匯率操縱國觀察名單 央行回應了

台灣續列美匯率操縱國觀察名單。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國財政部於2026年1月30日（台北時間）公布半年度匯率政策報告（檢視期間為2024年7月至2025年6月），台灣續列觀察名單，我國央行指出與美方向來溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

美國財政部此次未將任何貿易對手國列為匯率操縱國；惟中國、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士及台灣續列觀察名單，並新增泰國。

美國在此次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達1000億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為15.0%、央行淨買匯約59億美元（約為GDP之0.7%）。台灣僅觸及美方三項檢視標準之前兩項，因此，續列觀察名單 。

央行表示，美方報告對我提出下列四大觀點：

1、美國財政部認為，長期以來台灣經常帳順差主要反映高儲蓄率，此與人口老化和相對嚴格的財政紀律有關；至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求之影響。

2、美方指出，自 2021 年以來，央行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動。此外，央行於 2020 年開始每半年公開揭露外匯干預數據（最早為 2019 年數據），且在 13 個半年度中有 7 次為淨賣匯。

3、央行於2025 年 11 月 14 日與美國財政部發布匯率議題聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據（落後一季發布）。

4、有關我國資本管理及總體審慎措施上，報告指出，台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場（OTC）金融產品之比例不得超過其匯入資金之 30%，並將此限制應用於反向 ETF（Inverse ETFs）；因為外國投資人可能透過反向 ETF 來對沖 ETF 部位，從而僅保留新台幣曝險部位，以炒作新台幣匯率。且央行的結匯管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有，該措施抑制了境內對新台幣匯率的炒作行為。

報告也提到，目前主管機關正逐步鬆綁銀行業相關法規，以發展本地資產管理業務。相關改革若順利推動，可能會增加居民和非居民之資金流入。

2025 年 12 月金融監督管理委員會採納了壽險業匯率會計規則變更，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本 ，儘管較低的避險比率可能會增加台灣壽險業之風險。

